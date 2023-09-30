التخطيط: لدينا 250 مركزا متنقلا ونجحنا في ميكنة قطاع الصحة

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن رفع كفاءة المؤسسات بند هام للغاية، لذلك عملنا على ميكنة قطاع الصحة وكاتب التطعيمات، للحصول على بنية معلوماتية هامة لوزارتي الصحة والتخطيط.

وأضافت "هالة السعيد" خلال كلمتها بـ مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس السيسي، تمكنا من تطوير 350 مركزا تكنولوجيا، على مستوى المحافظات، لتقديم الخدمات الجماهيرية.

ولفتت إلى أن هناك تعاون مع كافة الوزرات، لتقديم خدمات متنقلة، لمساعدة الأهالي، متابعة: لدينا 250 مركزا متنقلا، يستهدف 100 مركز.

واسترسلت: أطلقنا جائزة مصر للتميز الحكومي، لتحفيز روح المنافسة وتسليط الضوء على قصص النجاح، ونحن لدينا العديد من العناصر الناجحة التي تحتاج إلى تحفيز وتشجيع.

وأكملت: دربنا 120 ألف متدرب في الأكاديمية الوطنية، بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال.