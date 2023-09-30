قلبى ينزف .. سيمون تنعي أحمد سامي العدل بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة سيمون المخرج الشاب أحمد سامي العدل الذى رحل عن عالمنا فى الساعات القليلة الماضية، من خلال صورة لأحمد ووالديه على حسابها الخاص بموقع انستجرام.



وعلقت فيه قائلة: " يا الله ما هذا الخبر الحزين الموجع للقلب عرفته طفلاً ورأيته رجلاً وقلبي ينزف وأنا أرثيه وأودعه فى سفره الى الله ، ان لله وإنا إليه راجعون .



وتابعت ، قائلة: وفاة المخرج الشاب أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل والكاتبة ماجدة نور الدين ، خالص العزاء والمواساة للعزيزة ماجدة نور الدين وخالد سامي العدل وعائلتي آل العدل الكرام ، يا حبيبتي يا ماجدة قلبي معاكي ".



وفاة أحمد سامي العدل



توفي اليوم السبت 30 سبتمبر، أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، ولم يتم الكشف عن تفاصيل العزاء.

وكتبت رشا سامي العدل، في منشور لها عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل برجاء الدعاء له».

وأضافت رشا سامي العدل: «اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب و اجعل قبره روضة من رياض الجنة".».

وأحمد سامي العدل كان ممثل ومخرج وهو ابن الفنان الراحل سامي العدل، وشارك في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021، وكانت آخر مشاركته في الفن في مسلسل "جميلة".

سامي العدل

ويذكر أن الفنان سامى العدل رحل عن عالمنا 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.