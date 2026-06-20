سهام الحضري: سعيدة بانضمامي للزمالك.. وستايلي شبه الحضري

عبرت سهام سعيد الحضري حارسة مرمى الفريق الكروي الأول للسيدات بنادي الزمالك عن سعادته بالانضمام للأبيض، كاشفة سبب تسميتها بالحضري.

وأعلن نادي الزمالك التعاقد مع سهام سعيد “الحضري”، حارسة مرمى فريق طلائع الجيش السابقة، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، وذلك ضمن خطة تدعيم صفوف فريق الكرة النسائية استعدادًا للموسم الجديد.

وقالت سهام في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن المذاع على قناة dmc: "شرف لي التشبيه بالكابتن عصام الحضري وهو ملوش مثيل والشبه إن ستايلي نفس ستايله، وتعرضت لنفس الموقف الذي تعرض له في بدايته".

وتابعت: "بدأت في مركز شباب الغردقة لأني من الغردقة، ولم أكن ألعب حارس مرمى، كنت باك يمين وكان هناك عجز في الحراسة وكنا نبحث عن حارس مرمى، بسبب إصابة الحارس الأساسي، ومن أول مباراة اثبت نفسي".

وأكملت: "مبسوطة جدا بانضمامي للزمالك وشرف ليا طبعا، الزمالك نادٍ كبير وبشكر الكابتن حاتم شعبان المسؤول عن انضمامي للأبيض، وانبسطت جدا لأني هكون جزء من هذا الكيان الكبير ده".

وذكرت: "طموحي كبير جدا مع الزمالك ولازم الزمالك يرجع لمستواه وترتيبه الطبيعي في جدول دوري الكرة النسائية وأتمنى أن أكون جزء من الطفرة اللي هتحصل الموسم الجاي إن شاء الله".

واختتمت سهام حديثها قائلة: "الكابتن حضري غني عن التعريف، واللقب ده كبير بالنسبة لي، ولا يوجد حراس ملقبين بالحضري عندنا في الكرة النسائية ولدي حلم كبير، وأتمنى أن أكون على قدر كبير من المسؤولية".