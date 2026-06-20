المغرب يباغت إسكتلندا بهدف مبكر عقب مرور دقيقتين من انطلاق المباراة

افتتح المنتخب المغربي التسجيل مبكرًا في شباك منتخب إسكتلندا، بعدما نجح في إحراز الهدف الأول عقب مرور دقيقتين فقط على انطلاق المباراة، ليمنح منتخب بلاده بداية مثالية في المواجهة المقامة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2026.

وجاء الهدف المبكر ليؤكد رغبة المنتخب المغربي في فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، مستغلًا البداية القوية والضغط المتواصل على دفاعات المنتخب الإسكتلندي، وسط حضور جماهيري كبير دعم أسود الأطلس في هذه المواجهة المهمة.

تشكيل المغرب أمام إسكتلندا

وكان المدير الفني لمنتخب المغرب، محمد وهبي، قد أعلن التشكيل الأساسي الذي يخوض به المباراة، معتمدًا على مجموعة من أبرز لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تقرب الفريق من التأهل إلى الدور المقبل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

وفي خط الدفاع: نصير مزراوي، رياض، ديوب، أشرف حكيمي.

وفي خط الوسط: بوعدي، عز الدين أوناحي، لعيوني.

وفي خط الهجوم: إبراهيم دياز، إسماعيل صيباري، بلال الخنوس.

بداية قوية من أسود الأطلس

دخل المنتخب المغربي اللقاء بإيقاع هجومي مرتفع، ونجح في استغلال أولى الفرص التي أتيحت له، ليترجم تفوقه إلى هدف مبكر أربك حسابات المنتخب الإسكتلندي، الذي وجد نفسه مطالبًا بالاندفاع الهجومي بحثًا عن العودة في النتيجة.

واعتمد المنتخب المغربي على الانتشار الجيد في وسط الملعب، إلى جانب التحركات السريعة للأطراف، وهو ما منح الفريق أفضلية واضحة خلال الدقائق الأولى من عمر اللقاء.

مواجهة مهمة في سباق التأهل

تمثل هذه المباراة أهمية كبيرة للمنتخب المغربي في مشواره بالمجموعة الثالثة، حيث يسعى إلى تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز من فرصه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في مواصلة الأداء القوي والمحافظة على التقدم حتى نهاية المباراة، مستفيدين من الانطلاقة المثالية التي بدأت بهدف مبكر منح المنتخب دفعة معنوية كبيرة، وأكد جاهزية أسود الأطلس لمواصلة المنافسة بقوة في كأس العالم 2026