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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ما حصلش مروان اللي كان سايق.. جودي فتاة حادث حدائق الأهرام تنفي دهس هدير بائعة الشاي

الطالبة والطالب المتهمان
الطالبة والطالب المتهمان
ندى سويفى

أنكرت الفتاة المتهمة بدهس هدير بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام ارتكابها الحادث ونفت قيادتها للسيارة.

وقالت الطالبة المتهمة “جودي . هـ . س”، 16 عامًا طالبة بالصف الثالث الإعدادي، في التحقيقات التي باشرها نبيل حمدي وكيل نيابة الطفل برئاسة إيهاب أبوبكر مدير النيابة تحت إشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية أنها كانت تستقل السيارة برفقة المتهم الأول “مروان. هـ” للتنزه داخل المنطقة، ولم تكن هي من تتولى القيادة وقت الحادث.

وعندما واجهتها النيابة بأقوال شهود الواقعة التي أفادت بقيامها بقيادة السيارة؛ بررت ذلك بأن الرؤية لم تكن واضحة بسبب وجود أتربة بموقع الحادث، كما تمت مواجهتها بأقوال المتهم بقيادتها للسيارة فأنكرت ما ورد على لسان المتهم الأول صديقها.

وأمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بواقعة وفاة بائعة الشاي بحدائق الأهرام.

وكانت النيابة العامة، تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة إحدى السيدات، وإصابة أخرى، حال وجودهما بمحل عملهما بعربة شاي بمكان الواقعة.

وعلى الفور، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فانتقلت إلى محل الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، كما فحصت كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، واستمعت إلى أقوال المجني عليها المصابة، فضلًا عن 5 من شهود الواقعة؛ للوقوف على كيفية وقوع الحادث وملابساته، حيث شهدوا بأن المتهمة الثانية هي من كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أقر به المتهم الأول لدى استجوابه في التحقيقات.

كما كشفت التحقيقات عن أن والد المتهم الأول مكنه من استخدام السيارة، رغم علمه بعدم حمله ترخيصًا يجيز له قيادتها، بما ترتب عليه وقوع الحادث.

وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في قتل المجني عليها، وإصابة المجني عليها الأخرى، وإتلاف السيارة، فضلًا عن قيادة مركبة آلية دون ترخيص.

كما وجهت إلى المتهم الأول ووالده اتهامًا بتمكين المتهمة الثانية من قيادة المركبة دون ترخيص، ووجهت للأب اتهامًا بتعريض طفل للخطر.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثانية، ووالد المتهم الأول احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

دهس هدير بائعة الشاي حادث حدائق الأهرام حدائق الأهرام الفتاة المتهمة بدهس هدير بائعة الشاي

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