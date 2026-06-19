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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صاحبتي من 6 سنين وكنت خايف عليها.. ننفرد بنشر أقوال طالب حادث حدائق الأهرام بعد اعترافه بقيادة صديقته للسيارة

الضحية
الضحية
ندى سويفى

فجرت تحقيقات نيابة الطفل، بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، عدة مفاجآت في واقعة دهس “هدير” بائعة الشاي، حيث تبين أن الطالب المتهم بعد اعترافه بقيادة السيارة ودهس المجني عليها، عَدَلَ عن أقواله، واتهم صديقته التي كانت ترافقه وقت الحادث، وأكد أنها هي من كانت تقود السيارة.

وقال المتهم “مروان. هـ. ع” - 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، خلال تحقيقات استمرت على مدار 12 ساعة، وباشرها نبيل حمدي وكيل نيابة الطفل بالجيزة، برئاسة إيهاب أبوبكر مدير نيابة الطفل، أنه لم يتسبب في الحادث، وقرر بانه حال تواجده برفقة المتهمة “جودي. هـ” صديقته، للتنزه في منطقة حدائق الأهرام، واستقلالهم السيارة رفقته دون حمل أي منهما رخص تبيح القيادة؛ طلبت منه أن تقوم بالقيادة لبعض الوقت؛ فمكنها من ذلك، وحال تواجدهما بشارع الجيش في حدائق الأهرام؛ فوجئ باصطدامها بالسيارة المتوقفة على جانب الطريق الخاصة ببيع مشروبات الشاي والقهوة، مما أدى إلى حدوث وفاة المجني عليها.

وأضاف بأن ما ذكره في محضر الشرطة المبدئي، أنه من كان يقود السيارة؛ بسبب قوة علاقة الصداقة التي تربطه بصديقته، حيث أن تلك الصداقة مستمرة من أكثر من 6 أعوام، وخوفاً عليها من تعرضها للمساءلة القانونية.

وأصدرت نيابة الطفل بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، 7 قرارات في حادث دهس هدير بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام.

وتضمنت القرارات:

حبس الطالب مروان. ه. ع - 15 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي، ووالده مهندس مدني مالك السيارة، والفتاة جودي. هـ - 16 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية.

كما صرحت النيابة بدفن جثمان المتوفاة هدير محمد شعبان، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمرت جهات التحقيق بعرض المصابة رحاب عبد المقصود عبد الحافظ، الشهيرة بـ"كنزي حافظ"، على إحدى المستشفيات الحكومية؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان الإصابات التي لحقت بها، وإعداد تقرير طبي مفصل بشأن حالتها.

وكلفت النيابة، أحد الضباط، بإجراء معاينة تفصيلية لمكان الحادث؛ لبيان وصف الطريق وعرضه، وما إذا كان يسير في اتجاه واحد أو اتجاهين، وتحديد اتجاهات السير، وبيان وجود آثار لاستخدام المكابح من عدمه، مع تحديد طولها (حال وجودها)، وبيان حالة الإضاءة والرؤية وقت وقوع الحادث.

كما أمرت بفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، وبيان ما إذا كانت قد رصدت لحظة الحادث، مع تفريغ محتواها، وإعداد محضر بالإجراءات المتخذة، وعرضه على جهات التحقيق.

وشملت القرارات أيضا: ندب مهندس فني؛ لفحص السيارات المضبوطة على ذمة القضية، ورفع بصمتي الشاسيه والموتور، وبيان مالكها، والتلفيات الموجودة بها، مع إعداد تقرير فني مفصل، والاستمرار في التحفظ على السيارات؛ لحين صدور قرارات أخرى بشأنها.

كما قررت النيابة إخطار خط نجدة الطفل بالواقعة، وظروفها وملابساتها؛ في إطار استكمال التحقيقات، وكشف جميع تفاصيل الحادث.

دهس دهس هدير دهس هدير بائعة الشاي

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