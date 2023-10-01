انهيار أسرة الفنان محمد فريد خلال تشييع جنازته بمسجد الحصري |صور

شيّعت قبل قليل جنازة الفنان محمد فريد من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، إلى مثواه الأخير، بعد ما وافته المنية أمس السبت 30 سبتمبر.

وكان في مقدمة حضور جنازة محمد فريد، الفنان الدكتور أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- ومعه الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس النقابة.

وشهدت جنازة محمد فريد، تأثر أسرته خلال لحظات الوداع الحزينة، وانهارت ابنته في البكاء، متأثرة بمشهد فراق الأب.

ابنة الفنان محمد فريد مع أشرف زكي

وفاة محمد فريد

وقد كشفت -أمس السبت- ناهد ابنة الفنان محمد فريد تعرضه لأزمة صحية وذلك في منشور لها عبر فيسبوك.

وكتبت ناهد محمد فريد: “اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين”.

وكشفت عن معاناة والدها من نقص حاد في الهيموجلوبين.

فى ذات السياق كشف الدكتور مصعب إبراهيم استشاري الجهاز الهضمي من خلال تصريحات "لصدي البلد": أن نقص الهيموجلوبين هو حالة تحدث عندما يكون مستوى الهيموجلوبين في الدم أقل من المعدل الطبيعي. الهيموجلوبين هو بروتين يتواجد في خلايا الدم الحمراء ويعمل على نقل الأكسجين إلى الأنسجة في الجسم.

نهال عنبر تنعي محمد فريد

وحرصت الفنانة نهال عنبر على نعي الفنان محمد فريد الذى توفي أمس بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت نهال عنبر صورة للفنان محمد فريد وعلقت قائلة: "فقدنا الفنان العظيم محمد فريد بعد صراع مع المرض .. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين اللهم صبر أهله.