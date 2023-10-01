ما أفضل الأعمال في بداية العام الدراسي الجديد؟.. 12 عملا يجعلها سنة النجاح والأفراح

يبحث كثير من الآباء والأبناء الآن عن ما أفضل الأعمال في بداية العام الدراسي الجديد التي وردت بنصوص السُنة النبوية الشريفة ، لتجعله عام النجاح والأفراح ، خاصة وأن في بداية العام الدراسي الجديد تكثر آمال الآباء وأحلامهم في أبنائهم، ففي هذا الوقت يحين موعد بداية جديدة مليئة بالأمنيات الجميلة، تكفل لهم مستقبل أفضل لأن العلم هو السبيل للوصول لبر الأمان، لذا فإننا في بداية العام الدراسي الجديد ينبغي اتباع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعرفة ما أفضل الأعمال في بداية العام الدراسي الجديد ، لعل به نفوز بالهداية والفلاح لأبنائنا.

ما أفضل الأعمال في بداية العام الدراسي الجديد

أوصى مركز الأزهر العلمي للفتوى الإلكترونية، الطلاب باستقبال العام الدراسي الجديد بإثنى عشرة عملًا، من وحي الكتاب والسُنة النبوية الشريفة.

وقال «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن ما أفضل الأعمال في بداية العام الدراسي الجديد

؟: ابدأ عامك الدراسي واضعًا هدفك أمام عينيك، وسِرْ في طريق الوصول إليه بطمأنينة، ولا يشغلنك عنه شاغل، وليكن هدفك عاليًا غاليًا، مستشهدًا بما قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، وَمَعَالِيَ الْأُمُورِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا» أخرجه الحاكم في مُستدركه، وقال صلى الله عليه وسلم: «فِي الجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ الأَرْبَعَةُ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ العَرْشُ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ» أخرجه الترمذي.

وتابع: استقبل عامك الدراسي الجديد بانضباط ومحافظة على الوقت، فوقتك هو عمرك، وعمرك هو رأس مالك، وأدِّ دورك؛ فكل شيء حولك يسير وفق نظام لا يتخلف؛ ليؤدي دوره الذي أنيط به، قال الله تعالى: «وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» [يس: 38 - 40].

وأضاف: استقبل عامك الدراسي الجديد بتفاؤل، ولا تستمع للمتشائمين، قال صلى الله عليه وسلم: «..وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ». مُتفق عليه، قال الحليميّ: «كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يعجبه الفأل؛ لأنّ التّشاؤم سوء ظنّ بالله تعالى بغير سبب محقّق، والتّفاؤل حسن ظنّ به، والمؤمن مأمور بحسن الظّنّ بالله تعالى على كلّ حال» فتح الباري لابن حجر العسقلاني.

واستطرد: استقبل عامك الدراسي الجديد بنشاط، ويقظة، وإقبال على العلم، واستعذ بالله من الكسل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه ويقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ..» أخرجه البخاري.

بداية العام الدراسي الجديد

حل موعد بداية العام الدراسى الجديد 2023 في مصر، أمس السبت 30 سبتمبر ، ويستمر حتى 8 يونيو 2023 بإجمالي 35 أسبوعا لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة لغات، فكانت بداية العام الدراسي الجديد أي الفصل الدراسي الأول بـ العام الدراسى الجديد 2023 أمس السبت يوم 30 سبتمبر ويستمر حتى الخميس 25 يناير 2024، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024، فيما سيبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول 2023 -2024 لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

حدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بداية العام الدراسى الجديد 2023 في الجامعات والمعاهد 2024، حيث بدأ الفصل الدراسي الأول في الجامعات 2023 -2024 بداية من أمس السبت 30 سبتمبر 2023، ويستمر الفصل الأول من العام الدراسي 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، حيث سينتهي الفصل الدراسي يوم الخميس 4 يناير 2024.

إجازات العام الدراسي الجديد

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا، وفي حال تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بـ العام الدراسى الجديد 2023، والذي سيبدأ يوم السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024، ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 السبت 1 يونيو 2024، وستبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 السبت 15 يونيو 2024.

أدعية بداية العام الدراسي الجديد