الكشف على 1094 مواطنا بالمجان في دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها بقرية النوادرية بمركز فارسكور في ختام شهر سبتمبر، وذلك للوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بجميع القرى ، ضمن خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ....

هذا وقد تردد ١٠٩٤ مواطن على القافلة لإجراء الكشف اللازم بجميع التخصصات و تلقى العلاج بالمجان ، حيث تم تحويل ١٦ حالة إلى المستشفى واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالات ، هذا إلى جانب إجراء ٢٤١ تحليل معملي و فحص ٢٤ حالة بالأشعة و ١٦ حالة أخرى بالسونار.

ويشار إلى أن تلك القوافل يتم تنفيذها أسبوعيًا وتتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..