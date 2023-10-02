أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الوطنية للانتخابات مستقلة ولا تنحاز لأحد.. قصة بطل لولاه لما عبر المصريون خط بارليف

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

خناقة علي الهواء بين هنا الزاهد وعمرو أديب حول عمرها .. فيديو

وأضافت "الزاهد" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن عمرها 29 عاماً وقريباً ستدخل عامها الثلاثين ولكنها تشعر بالضيق عندما يتحدث أحد عن عمرها أمامها.

أحمد موسى: الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ولا تنحاز لأحد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي مؤسسة مستقلة وحيادية ولا تنحاز لأي طرف، منوها بأنها تقوم بدورها بنزاهة وشفافية في إجراء الانتخابات الرئاسية، موضحا أن الهيئة تقوم بمهمتها بكفاءة وتقوم بضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وبشكل عادل لجميع المرشحين.



السيسي: إلقاء مياه الصرف ببحيرة المنزلة تسبب في تعطيل زراعة 250 ألف فدان

قال الرئيس السيسي، إن إلقاء مياه الصرف في بحيرة المنزلة؛ تسبب في تعطيل زراعة 250 ألف فدان.

البلطي أبرزها.. وزير الزراعة: مصر الأولى إفريقيًّا في الاستزراع السمكي| فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تحقق قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتي في الثروة السمكية الأولي، موضحا أن مصر أصبحت الأولى في الاستزراع السمكي في إفريقيا.

نصر أكتوبر المجيد .. تفاصيل لحظة استشهاد عاطف السادات ورد فعل الرئيس الراحل| فيديو

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، عن تفاصيل حول لحظات استشهاد عاطف السادات، حيث قال إن الرئيس محمد أنور السادات تلقى الخبر وأبلغ في اللاسلكي.

التموين: لدينا 14 منطقة لوجستية على مساحات مختلفة

وأضاف على المصيلحي، في كلمة له في مؤتمر حكاية وطن، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن المخزن الاستراتيجي يقام على ١٠ أفدنة ويه أماكن تبريد، متابعا أن لدينا ١٤ منطقة لوجستية على مساحات مختلفة.

وزير التموين: الحرب الروسية الأوكرانية أثرت علي احتياجات معظم دول العالم من الغذاء

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأمن الغذائي أصبح من أهم الأمور علي أجندة كافة الدول سواء القوي الإقتصادية الكبيرة أو الدول النامية أو الدول الأقل نمواً، لانه اصبح جزء أساسي من الأمن القومي لكل البلاد.

سمير فرج يروي قصة بطل لولاه لما عبر المصريون خط بارليف والساتر الترابي

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج 'على مسئوليتي'، المذاع على قناة صدى البلد، أن المدمرة إيلات بعد غرقها بدأ العالم في تغيير فكره العسكري ، وأصبح هناك فرقاطات بحرية، مبينا أنه تم قتل 46 إسرائيليا وإصابة 91 آخرين من المتواجدين بالمدمرة.

هنا الزاهد: تامر حسني وشه جاب ألوان لهذا السبب .. فيديو

وأضافت "الزاهد" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أنها ذهبت مع تامر حسني لتسجيل الأغنية داخل الاستوديو وعند غنائها الجملة الأولي والثانية لاحظت بتغير لون وجه تامر حسني، قائلة "لقيت وش تامر اتحول للاخضر والازرق والأحمر وكأنه بيقولي كفاية كده بس مكسوف مني".