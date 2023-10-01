نصر أكتوبر المجيد .. تفاصيل لحظة استشهاد عاطف السادات ورد فعل الرئيس |فيديو

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، عن تفاصيل حول لحظات استشهاد عاطف السادات، حيث قال إن الرئيس محمد أنور السادات تلقى الخبر وأبلغ في اللاسلكي.

وأشار إلى أن رد فعل الرئيس السادات كان غريبًا، حيث قال: "فخور أن أول شهيد في أكتوبر أقرب واحد ليا عاطف السادات".

أوضح أن العقيد مهندس أركان حرب أحمد نبيه لا زال على قيد الحياة من بين قادة غرفة عمليات حرب أكتوبر 1973، ويهنئه في ذكرى انتصارات أكتوبر كل عام، مشيرًا إلى دوره في نجاح خطة الخداع الإستراتيجي.

وتحدث عن كشكول الجمسى الذي كتبه الرئيس السادات، مشيرًا إلى أهمية كراسة حنان بنت اللواء صلاح فهمي في توفير معلومات في غرفة العمليات.

وأشار إلى أن قرار الرئيس السادات بطرد الخبراء الروس كان لسبب تجنب نسبة النجاح لهم خلال الحرب والسلام، واعتبر هذا القرار أحد أهم القرارات التي اتخذها السادات.

وأخيرًا، أكد أن مصر دخلت حرب أكتوبر 1973 بقوة دفاعية وتمكنت من تحقيق النصر الكبير على الرغم من المد العسكري الهائل لإسرائيل.