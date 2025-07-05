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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون..وصفات سهلة وسريعة

طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون.
طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون.
أسماء عبد الحفيظ

رول التورتيلا بالجبنة والزيتون من الوصفات السهلة والسريعة التي تصلح كوجبة خفيفة أو مقبلات أنيقة على سفرتك يتميز هذا الطبق بمكوناته البسيطة وطعمه اللذيذ .

طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون

لا تحتاج إلى وقت طويل في التحضير يمكن تقديمه في المناسبات أو في صندوق غداء الأطفال أو حتى كعشاء خفيف مع طبق من السلطة، للشيف سارة الحافظ.

المكونات لطريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون

أربع شرائح من خبز التورتيلا
كوب جبنة كريمية قابلة للدهن
نصف كوب جبنة شيدر مبشورة
نصف كوب زيتون أسود أو أخضر مفروم
ملعقة صغيرة زعتر أو أوريغانو
ملعقة صغيرة زيت زيتون
ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون.

الطريقة
في وعاء اخلطي الجبنة الكريمية مع الجبنة المبشورة والزيتون والزعتر ورشة من الفلفل والملح حسب الرغبة
ادهني كل شريحة من خبز التورتيلا بخليط الجبنة والزيتون بشكل متساو
لفي التورتيلا على شكل رول بإحكام ثم غلفيها بورق بلاستيك وضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك
أخرجي الرول وقطعيه إلى شرائح صغيرة على شكل دوائر
رتبيها في طبق التقديم وزينيها بورق النعناع أو رشة من الجبنة المبشورة حسب الرغبة
يمكن تقديمها باردة أو في درجة حرارة الغرفة

وصفة بسيطة ولذيذة يمكنك التنويع في حشوتها بإضافة فلفل ألوان أو شرائح ديك رومي حسب الذوق.

رول التورتيلا رول التورتيلا بالجبنة والزيتون الوصفات السهلة والسريعة

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طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون..وصفات سهلة وسريعة

طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون.
طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون.
طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون.

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