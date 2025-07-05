قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيام يوم عاشوراء.. الإفتاء تحذر من 7 أفعال تبطله وتحرمك ثوابه
حنان شومان: فات الميعاد مسلسل يشرف صناعه ويسعد المشاهدين
هل تقترب نهاية الحرب؟..جهود مكثفة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة
سعر الدولار اليوم 5-7-2025 فى مصر
بقوة 276 حصانا.. لادا نيفا سبورت تيربو 2025 بمظهر رياضي
دعاء يوم عاشوراء للميت.. 6 كلمات تنجيه من عذاب وظلمة القبر
تشيلسي يفوز على بالميراس ويتأهل لـ فلومينينسي بنصف نهائي مونديال الأندية
الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025
في يوم عاشوراء.. هذا العمل يقيك الفقر وضيق الرزق فهل تعرفه؟
ترامب يعلق على رد حماس حول وقف إطلاق النار في غزة.. ماذا قال؟
الإفتاء تحدد 12 دليلا كاشفا لـ علامات قبول الطاعة.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يفوز على بالميراس ويتأهل لـ فلومينينسي بنصف نهائي مونديال الأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
أ ش أ

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه الصعب على فريق بالميراس البرازيلي بنتيجة 2 - 1، صباح اليوم السبت، في إطار منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة.


تقدم تشيلسي بهدف نجمه كول بالمر في الدقيقة 16 بتسديده متقنة بيسراه، ثم أدرك بالميراس التعادل بهدف في الدقيقة 53 عن طريق لاعبه الشاب إستيفاو بتصويبه خادعة من داخل منطقة الجزاء.


وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع أن المباراة في طريقها إلى الأشواط الإضافية بسبب تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، تمكن تشيلسي من تسجيل هدف الفوز في وقت قاتل وتحديدا في الدقيقة 84، ومن خطأ ساذج لحارس بالميراس ويفيرتون الذي حول تسديده مالو جوستو لاعب تشيلسي إلى مرماه بالخطأ.


وواصل تشيلسي مشواره في مونديال الأندية بنجاح، ليبلغ المربع الذهبي، حيث تأهل لمواجهة فريق برازيلي آخر في الدور نصف النهائي وهو فريق فلومينينسي، يوم الثلاثاء المقبل.
وصعد فلومينينسي للدور نصف النهائي للمونديال بعد تغلبه على فريق الهلال السعودي بنتيجة 2- 1، مساء الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية للمسابقة.


وكان تشيلسي قد تأهل للدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية بعد تغلبه في دور الـ 16 على فريق بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4 -1، فيما صعد بالميراس بعد فوزه على مواطنه بوتافوجو بهدف دون رد.

أعلن كل من انزو ماريسكا وأبل فييرا تشكيل تشيلسي الانجليزي وبالميراس البرازيلي تشكيل المواجهة التي ستجمعهما فجر اليوم /السبت/ على ملعب "لينكولن فاينانسيال فيلد"؛ في إطار الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم والمقامة في الولايات المتحدة الاميركية.


وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي..حراسة المرمي: روبرت سانشيز، وفي خط الدفاع: مالو جوستو - ناثانيل تشالوباه – ليفي كولويل – مارك كوكوريا، وفي خط الوسط: رييس جيمس – إنزو فيرنانديز-كريستوفر نكونكو – كول بالمر – بيدرو نيتو، وفي الهجوم: ليام ديلاب.


فيما جاء تشكيل بالميراس: في حراسة المرمى "ويفرتون"، وفي خط الدفاع: أجوستين جايي - برونو فوكس - ميكائيل– فاندرلان، وفي خط الوسط: ريتشارد ريوس – إيمليانو مارتينيز – آلان، وفي الهجوم: إستيفاو – فيتور روكي – فاكوندو توريس.


وكان تشيلسي قد تأهل لربع النهائي بفوزه على بنفيكا 4-1، بينما جاء تأهل بالميراس على حساب مواطنه بوتافوجو بهدف نظيف.


وسيواجه المتأهل من مباراة تشيلسي وبالميراس في نصف النهائي فريق فلومينيسي البرازيلي والذي تأهل علي حساب الهلال السعودي 2-1.

تشيلسي كأس العالم للأندية بالميراس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيلة عبيد

قانون الإيجار القديم| نبيلة عبيد: دي شقة عمري لو خدوها مني هموت ..خاص

تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الرابط والأوراق والمستحقين

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الشروط والأوراق المطلوبة

يوم عاشوراء 2025

4 ركعات في يوم عاشوراء 2025 .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

ضربة موجعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

40 ضابطا وجنديا إسرائيليا ما بين قتيل وجريح.. المقاومة توجه ضربة قاصمة للاحتلال

أسعار الذهب

بعد ارتفاعه الأخير.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

سعر الذهب

أقل سعر جرام ذهب اليوم 5-7-2025

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟.. الأزهر يحسم الجدل في صومه دون تاسوعاء

ترشيحاتنا

الدكتور يسري جبر

هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها دون علمه؟.. يسري جبر يُجيب

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: المرأة تؤجر على صدقتها من مال زوجها في حالة واحدة

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية بعنوان "نعمة الصحة وضرورة الحفاظ عليها"

بالصور

فوائد وأضرار تناول اللب بأنواعه لصحة الجسم.. احذر المملح

فوائد وأضرار تناول اللب بأنواعه لصحة الجسم
فوائد وأضرار تناول اللب بأنواعه لصحة الجسم
فوائد وأضرار تناول اللب بأنواعه لصحة الجسم

طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون..وصفات سهلة وسريعة

طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون.
طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون.
طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون.

يتخطى 300 ألف جنيه.. سعر جاكيت عمرو دياب في بوستر ألبومه الجديد

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

متى تأكل الموز لخسارة الوزن والطاقة والهضم؟ التوقيت يصنع الفرق

متى تأكل الموز لخسارة الوزن والطاقة والهضم؟ التوقيت يصنع الفرق
متى تأكل الموز لخسارة الوزن والطاقة والهضم؟ التوقيت يصنع الفرق
متى تأكل الموز لخسارة الوزن والطاقة والهضم؟ التوقيت يصنع الفرق

فيديو

خالد مزنر ونادين لبكي

خالد مزنر: موسيقى "كفر ناحوم" سببت خلاف مع نادين لبكي وفيلمنا الجديد رسوم متحركة| فيديو

بكاء شيكابالا علي الهواء

شيكابالا يعلن الاعتزال ويبكي على الهواء: كنت عايز أسلم الراية لزيزو بس مشي

حلا شيحه

كنت بكره الحجاب.. اعترافات جريئة من حلا شيحة تهز السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد