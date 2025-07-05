بقوة 276 حصانا.. لادا نيفا سبورت تيربو 2025 بمظهر رياضي

تواصل لادا الروسية من إبهار محبيها، بعد أن كشفت النقاب عن السيارة نيفا سبورت تيربو، والتي جاءت خصيصًا لعشاق المغامرات والطرق الوعرة، حيث طورت لمواكبة أحداث تحديات الرالي والسباقات القاسية.

محرك لادا نيفا سبورت تيربو

تعتمد السيارة لادا نيفا سبورت تيربو على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة 276 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 340 نيوتن متر، بدلا من النسخة القياسية والتي تنتج 122 حصانًا فقط.

لادا نيفا سبورت تيربو

تأتي السيارة لادا نيفا سبورت تيربو بناقل سرعات 6 غيار، وحصلت على تقنيات الدفع الكلي للعجلات، مع باقة من الترقيات الخارجية لتعزز من موقفها في التحديات، إلى جانب تعديلات بأنظمة التعليق والفرامل.

تجهيزات وتصميم لادا نيفا سبورت تيربو

تمتعت السيارة لادا نيفا سبورت تيربو بمكابح رياضية قياس 302 مم، و4 مكابس لزيادة قوة الكبح، مع زيادة في مستوى الخلوص الأرضي بنسبة 350 مم، مما يساعد على تجاوز المرتفعات والتحديات الصحراوية والجبلية.

لادا نيفا سبورت تيربو

ظهرت سيارة لادا نيفا سبورت تيربو بإطلالة فريدة من نوعها، حيث تضم جنوط رياضية وعلب حمراء اللون للمكابح، بالإضافة إلى طلاء خارجي يجمع بين البرتقالي والأسود، مع المفهوم ثنائي الأبواب الخاص بالأيقونة NIVA، وشداد أمامي، وشبكة سوداء اللون.

لادا نيفا سبورت تيربو

وتحتوي السيارة لادا نيفا سبورت تيربو على قفص حماية Roll Cage، وعدد 2 مقعد، كما تضم السيارة نظام ملاحة لعرض الخرائط، وإضاءة LED خارجية، بينما تجردت المقصورة من عناصر الرفاهية كطبيعة سيارات الرالي الخاصة بالتحديات والظروف الصعبة.