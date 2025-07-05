هل تقترب نهاية الحرب؟..جهود مكثفة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان: "جهود مكثفة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.. هل تنتهي الحرب في القطاع؟"، سلط الضوء على التحركات النشطة من واشنطن وتل أبيب للتوصل إلى اتفاق شامل قد يضع حدًا للحرب المستمرة في غزة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت تلك التحركات مقدمة لهدنة حقيقية أم مجرد "خدعة سياسية".

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خطة أمريكية جديدة.. وملامح صفقة متكاملة

وكشف التقرير عن ملامح الخطة الأمريكية التي يقودها المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، والتي تتضمن:

انسحابًا تدريجيًا لجيش الاحتلال من أجزاء من غزة

تسهيل دخول المساعدات الإنسانية

ترحيل بعض قيادات حماس إلى الخارج

ومنح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "جائزة سياسية" بتوسيع سيطرته على أجزاء من الضفة الغربية، مقابل دعمه لحل الدولتين وإصلاحات فلسطينية.

حماس ترفض.. والمخاوف من فشل الاتفاق قائمة

رغم هذه المبادرة، ترفض حركة حماس الطرح الأمريكي، مؤكدة تمسكها بانسحاب كامل من غزة وضمانات بوقف دائم لإطلاق النار. ويرى مراقبون أن التباين الكبير بين الأطراف قد يُفشل الاتفاق في حال غياب تسوية متوازنة.