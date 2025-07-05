شريك النجاح.. نادية الجندي توجه رسالة لزوجها السابق محمد مختار

أشادت النجمة القديرة نادية الجندي، بزوجها السابق والمنتج محمد مختار، وذلك بعد لقاءهما في مهرجان الزمن الجميل الذي أُقيم في بيروت.



ونشرت نادية الجندي، صورة تجمعها بالمنتج محمد مختار وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور

والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "مع شريك رحلة النجاح، محمد مختار ستظل أعمالك خالدة في وجدان الجماهير".



وعبرت الفنانة نادية الجندي، عن سعادتها بتكريمها ن دورها في فيلم الباطنية، في مهرجان الزمن الجميل.

ونشرت نادية الجندي صور من الحفل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "سعيدة بتكريمي فى لبنان الحبيبة، أنا ومحمد مختار عن فيلم الباطنية هذا العمل اللى من كلاسيكيات السينما العربية ومازال عايش مع الناس رغم مرور كل هذه السنوات، واختياره كواحد من أفضل الأفلام، في تاريخ السينما المصرية وحصوله على تكريم هى الجائزة الأولى من نوعها في مهرجان الزمن الجميل".



وتعد نادية الجندي، إحدى النجمات اللاتي قدمن عددا من الأعمال التي تظل علامة في تاريخ الفن المصري.