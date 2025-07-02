الجائزة الأولى من نوعها.. نادية الجندي عن تكريمها في مهرجان الزمن الجميل

عبرت الفنانة نادية الجندي، عن سعادتها بتكريمها ن دورها في فيلم الباطنية، في مهرجان الزمن الجميل.

ونشرت نادية الجندي صور من الحفل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "سعيدة بتكريمي فى لبنان الحبيبة، أنا ومحمد مختار عن فيلم الباطنية هذا العمل اللى من كلاسيكيات السينما العربية ومازال عايش مع الناس رغم مرور كل هذه السنوات، واختياره كواحد من أفضل الأفلام، في تاريخ السينما المصرية وحصوله على تكريم هى الجائزة الأولى من نوعها في مهرجان الزمن الجميل".

نادية الجندي

وتعد نادية الجندي، إحدى النجمات اللاتي قدمن عددا من الأعمال التي تظل علامة في تاريخ الفن المصري.

وتعرفت نادية الجندى لأول مرة على الفنان عماد حمدي في فيلم "زوجة من الشارع"، وكان عمرها 15 عامًا فقط، وكانت هناك قبلة في الفيلم جمعته بنادية، وتكرر إعادة المشهد أكثر من 7 مرات بسبب ارتباكها وشعورها تجاهه، وكان "عماد" مهتمًا بها جدًا، ويقوم بتوصيلها هي ووالدتها يوميًا بعد انتهاء التصوير، وبالفعل تزوجا، وأنجبت منه ابنهما "هشام".

وقبل عدة أشهر، كشفت الفنانة نادية الجندى عن زواجها الأول بالفنان عماد حمدي وهي في سن صغيرة.