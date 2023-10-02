هنا الزاهد: تامر حسني وشه جاب ألوان لهذا السبب .. فيديو

ذكرت الفنانة هنا الزاهد، موقفاً مع الفنان تامر حسني وقت تصويرهم فيلم "بحبك"، وهو أن تامر يريد تسجيل أغنية جديدة بالاشتراك معها.

وأضافت "الزاهد" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أنها ذهبت مع تامر حسني لتسجيل الأغنية داخل الاستوديو وعند غنائها الجملة الأولي والثانية لاحظت بتغير لون وجه تامر حسني، قائلة "لقيت وش تامر اتحول للاخضر والازرق والأحمر وكأنه بيقولي كفاية كده بس مكسوف مني".

وتابعت هنا الزاهد، أنها قالت لتامر أن يكفي هذا الحد، وبالفعل لم يكملا تسجيل هذه الأغنية في نهاية المطاف.