سمير فرج يروي قصة بطل لولاه لما عبر المصريون خط بارليف والساتر الترابي

أكد اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، أن تدمير المدمرة إيلات الإسرائيلية أحدثت هزة كبيرة في عمليات التسليح البحري والتكيك العسكري، مشيرا إلى أن البحرية المصرية نجت في تدميرها وإغراقها.

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج 'على مسئوليتي'، المذاع على قناة صدى البلد، أن المدمرة إيلات بعد غرقها بدأ العالم في تغيير فكره العسكري ، وأصبح هناك فرقاطات بحرية، مبينا أنه تم قتل 46 إسرائيليا وإصابة 91 آخرين من المتواجدين بالمدمرة.

وأوضح اللواء سمير فرج، أن إغراق المدمرة إيلات غير أيضا استراتيجية التسليح عالميا، لافتا إلى أن المدمرة كان عليها طلبة من الكلية البحرية الإسرائيلية.