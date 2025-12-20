وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون تطوير كورنيش إسنا

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، يرافقهما المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أعمال تطوير كورنيش ومناطق إسنا التاريخية والسياحية بجنوب محافظة الأقصر.

واستهلت الوزيرتان والمحافظ الجولة بتفقد كورنيش إسنا الجديد، والمنطقة الأثرية والسياحية المحيطة بمعبد إسنا، ووكالة الجداوي، إلى جانب افتتاح معرض الحرف اليدوية «أيادي مصر» بالشراكة مع مهرجان المرأة الصعيدي.

وتبلغ التكلفة الكلية المقدرة لمشروع تطوير إسنا التاريخية حوالي 442,5 مليون جنيه، وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2025 استثمارات لديوان محافظة الأقصر بقيمة 109,3 مليون جنيه لتنفيذ المشروع.

واستمعت الوزيرتان إلى عرض من محافظ الأقصر حول مشروع تطوير كورنيش إسنا والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء عقب زيارته للمنطقة في 10 أكتوبر 2024 بإحياء إسنا التاريخية وتطوير الكورنيش بالكامل لوضع المدينة على خريطة السياحة العالمية.

شارك في الجولة كل من الدكتور هشام أبوزيد، نائب محافظ الأقصر، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

وعقب ذلك، توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزيرة التنمية المحلية لزيارة مدينة إسنا التاريخية التي تضم معالم أثرية وتراثية فريدة تعكس طبقات متعددة من التاريخ المصري، من بينها معبد الإله خنوم، ووكالة الجداوي، والمئذنة العمرية، وسوق القيسارية، ومعصرة الزيوت، وعدد من المباني ذات الطراز المعماري المميز.

وتفقدت الوزيرتان برفقة محافظ الأقصر معبد إسنا الذى يعود للعصر اليوناني، وبدأ تشييده عام 186 ق.م، واستمر بناؤه قرابة 400 عام، وبدأت وزارة السياحة والآثار أعمال ترميمه نهاية 2018.

كما تفقدوا وكالة الجداوي التي تأُسست عام 1712 ميلادية على يد حسن بك الجداوي، وتعد من أقدم الوكالات التجارية التاريخية في مصر.

وقد نُفذ تطويرها ضمن اتفاقية الاستثمار المستدام في السياحة بين مصر والولايات المتحدة بواسطة الشركة المصرية «تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة»، وهو المشروع الذي حاز جائزة الآغا خان للعمارة للعام الخالة 2025، وحظى مشروع إحياء مدينة إسنا التاريخية بإشادة لجنة التحكيم العليا، وفازت مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025 عن المشروع، وتسلمت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر الجائزة في 15 سبتمبر الماضي .

كما تفقدوا معصرة الزيوت التراثية بإسنا بعد تطويرها والتي أصبحت مزار سياحي يتردد عليها السياح لمشاهدة تراث انتاج الزيوت ومطعم اوكرا للأكلات التراثية والشعبية بالمدينة .

وتضمنت زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزيرة التنمية المحلية لمدينة إسنا افتتاح معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والمُقام للعام الثاني على التوالي بإسنا، بمشاركة 45 عارضًا، ويضم منتجات متنوعة من الحرف التراثية واليدوية.