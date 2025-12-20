قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل فى مصنع الغزل بالفيوم
رفع المكافأة لمبلغ ضخم.. إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات بفرمان الكاف
على غرار أوروبا.. كاف يقرر إقامة بطولة جديدة| تفاصيل
أبو ريدة: تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية للكرة وأولوية لإعداد المنتخبات الوطنية
ضحايا مدنيون وقصف مستمر.. غزة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة
الشتاء يطرق الأبواب.. الأرصاد تكشف موعد البداية وأبرز ملامح الطقس خلال الأشهر المقبلة
وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون تطوير كورنيش إسنا

وزيرتا التنمية المحلية والتخطيط
وزيرتا التنمية المحلية والتخطيط
ايمان البكش

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، يرافقهما المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أعمال تطوير كورنيش ومناطق إسنا التاريخية والسياحية بجنوب محافظة الأقصر.

واستهلت الوزيرتان والمحافظ الجولة بتفقد كورنيش إسنا الجديد، والمنطقة الأثرية والسياحية المحيطة بمعبد إسنا، ووكالة الجداوي، إلى جانب افتتاح معرض الحرف اليدوية «أيادي مصر» بالشراكة مع مهرجان المرأة الصعيدي.

وتبلغ التكلفة الكلية المقدرة لمشروع تطوير إسنا التاريخية حوالي 442,5 مليون جنيه، وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2025 استثمارات لديوان محافظة الأقصر بقيمة 109,3 مليون جنيه لتنفيذ المشروع.

واستمعت الوزيرتان إلى عرض من محافظ الأقصر حول مشروع تطوير كورنيش إسنا والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء عقب زيارته للمنطقة في 10 أكتوبر 2024 بإحياء إسنا التاريخية وتطوير الكورنيش بالكامل لوضع المدينة على خريطة السياحة العالمية.

شارك في الجولة كل من الدكتور هشام أبوزيد، نائب محافظ الأقصر، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

وعقب ذلك، توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزيرة التنمية المحلية لزيارة مدينة إسنا التاريخية التي تضم معالم أثرية وتراثية فريدة تعكس طبقات متعددة من التاريخ المصري، من بينها معبد الإله خنوم، ووكالة الجداوي، والمئذنة العمرية، وسوق القيسارية، ومعصرة الزيوت، وعدد من المباني ذات الطراز المعماري المميز.

وتفقدت الوزيرتان برفقة محافظ الأقصر معبد إسنا الذى يعود للعصر اليوناني، وبدأ تشييده عام 186 ق.م، واستمر بناؤه قرابة 400 عام، وبدأت وزارة السياحة والآثار أعمال ترميمه نهاية 2018.

كما تفقدوا وكالة الجداوي التي تأُسست عام 1712 ميلادية على يد حسن بك الجداوي، وتعد من أقدم الوكالات التجارية التاريخية في مصر.

وقد نُفذ تطويرها ضمن اتفاقية الاستثمار المستدام في السياحة بين مصر والولايات المتحدة بواسطة الشركة المصرية «تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة»، وهو المشروع الذي حاز جائزة الآغا خان للعمارة للعام الخالة 2025، وحظى مشروع إحياء مدينة إسنا التاريخية بإشادة لجنة التحكيم العليا، وفازت مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025 عن المشروع، وتسلمت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر الجائزة في 15 سبتمبر الماضي .

كما تفقدوا معصرة الزيوت التراثية بإسنا بعد تطويرها والتي أصبحت مزار سياحي يتردد عليها السياح لمشاهدة تراث انتاج الزيوت ومطعم اوكرا للأكلات التراثية والشعبية بالمدينة .

وتضمنت زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزيرة التنمية المحلية لمدينة إسنا افتتاح معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والمُقام للعام الثاني على التوالي بإسنا، بمشاركة 45 عارضًا، ويضم منتجات متنوعة من الحرف التراثية واليدوية.

التنمية المحلية منال عوض التخطيط الاقصر

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

الفضاء

الرحلة التاريخية إلى حافة الفضاء.. ماذا يعني إرسال أول مستخدم لكرسي متحرك إلى خارج الأرض؟

الانهار الجليدية

كارثة مناخية جديدة.. الأرض على موعد مع فقدان 100 ألف نهر جليدي

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

