زيلينسكي: نعمل مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام مستقر لا بشأن تقسيم الأراضي
تعرف علي سجل الفائزين بطولة كأس أمم أفريقيا
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل في مصنع الغزل بالفيوم
سعر الذهب مساء اليوم 20-12-2025
إلغاء بطولة أفريقيا للمحليين واستحداث بطولة جديدة للمنتخبات كل عامين
الغندور يهنئ بنتايج بعقد قرانه.. تفاصيل
الإمارات تعتمد علاجا جينيا لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي
وفاة سمية الألفي| أحمد الفيشاوي يغيب عن مشهد الوداع.. ومرض نادر وراء رحيلها
تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

معهد البحوث الفلكية: غدًا أول أيام شهر رجب 1447

إسلام خالد

ساعات قليلة تفصلنا عن استطلاع هلال شهر رجب 1447 هـ، وسط حالة ترقب لمعرفة الموعد الرسمي لأول أيام الشهر الهجري، خاصة مع تزايد التساؤلات حول بداية رجب خلال الساعات الأخيرة.

ولادة هلال رجب 1447هـ تمت

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر رجب وُلد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:45 فجر اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، وأنه سوف يتم استطلاع الهلال اليوم مع غروب شمس اليوم.

مدة مكث الهلال في سماء مصر

واوضح معهد البحوث الفلكية، أن الهلال الجديد (هلال شهر رجب 1446هـ) سيبقى في سماء القاهرة لمدة 10 دقائق بعد غروب الشمس، بينما تتراوح مدة بقائه في باقي محافظات الجمهورية بين 8 و14 دقيقة، كما يظهر الهلال بعد غروب الشمس في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية لفترات متفاوتة.

غرة رجب فلكيًا

وبناءً على هذه الحسابات، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن غُرّة شهر رجب 1447 هـ فلكيًا توافق يوم الأحد 21 ديسمبر 2025.

الرؤية الشرعية بيد الجهات المختصة

وشدد المعهد على أن الحسابات الفلكية تظل تقديرًا علميًا، في حين أن الإعلان الرسمي لبداية الشهر الهجري يتم وفق الرؤية الشرعية التي تعلنها الجهات المختصة، وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية، عقب انتهاء لجان استطلاع الهلال.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب مع غروب شمس اليوم السبت الموافق 20 ديسمبر، 29 جمادى الآخرة، من خلال المراصد الفلكية الشرعية.

وقالت الإفتاء عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: نستطلع هلال شهر رجب، يوم السبت 29 من جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 20 ديسمبر 2025م، سائلين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يبلّغنا مواسم الطاعات بقلوب مطمئنة.

يحرص المسلمون مع اقتراب شهر رجب على بالاطلاع على الأعمال المستحبة في شهر رجب، للقيام بها من بداية الشهر الكريم، لكي يكون من الذين كتب الله لهم المغفرة ومضاعفة الحسنات.

وترديد دعاء استقبال شهر رجب طلبا للخير والبركة، وذلك اقتداء بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولطلب خيري الدنيا والآخرة في الأيام المقبلة.

وقد أرشدتنا السنة النبوية المطهرة، إلى دعاء شهر رجب عند رؤية الهلال الجديد للشهر حيث كان النبي عليه الصلاة وحسبما ذكرت دار الإفتاء المصرية، أنه كان إذا رأى الهلال قال "اللهم أهلَّه علينا باليُمنِ والإيمان والسلامةِ والإسلام ربي وربك الله"، وهو دعاء جامع يُستحب ترديده في بداية كل شهر عربي جديد هجري.

رجب هلال شهر رجب هلال شهر رجب 1447 هـ ولادة هلال رجب 1447ه شهر رجب غرة رجب فلكيًا غُرّة شهر رجب دار الإفتاء المصرية أول أيام الشهر الهجري

