وزير التموين: الحرب الروسية الأوكرانية أثرت علي احتياجات معظم دول العالم من الغذاء

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأمن الغذائي أصبح من أهم الأمور علي أجندة كافة الدول سواء القوي الإقتصادية الكبيرة أو الدول النامية أو الدول الأقل نمواً، لانه اصبح جزء أساسي من الأمن القومي لكل البلاد.

وأضاف "المصيلحي" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أن خلال انتشار جائحة كورونا كان هناك ايقاف تام لبعض العمليات الإنتاجية، مشيراً إلى أن العالم أجمع توقف طيرانه لمدة أسابيع كاملة.

وتابع الدكتور علي المصيلحي، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت علي احتياجات معظم دول العالم من الغذاء.