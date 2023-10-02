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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يشهد فيلماً تسجيليا عن إنجازات الدولة في قطاع التموين .. فيديو

صدى البلد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلماً تسجيليا عن إنجازات الدولة في قطاع التموين، خلال حضوره مؤتمر حكاية وطن.

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قطاع الاتصالات.. رسالة عاجلة من السيسي للشباب خلال مؤتمر حكاية وطن

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم تحقيق المستهدف من الأراضي الزراعية الجديدة خلال عامين علي الأكثر، مشيراً إلى أن تكلفة استصلاح 4 ملايين فدان تبلغ حوالي تريليون  جنيه.

وأضاف "السيسي" خلال حضوره مؤتمر حكاية وطن، أن الحائط الصخري الموجود في مشروع توشكي تسبب في إيقاف مشروع توشكي لمدة 20 عاماً، موضحاً أن هذا الحائط يبلغ طوله 7 كيلومترا.

وتابع الرئيس السيسي، موجهاً حديثة لوزير الزراعة، قائلاً "انت مش عاوز تقول الرقم ليه".

الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات الدولة قطاع الاتصالات قطاع التموين فيلما تسجيليا مؤتمر حكاية وطن

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