قطاع الاتصالات.. رسالة عاجلة من السيسي للشباب خلال مؤتمر حكاية وطن

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن السوق العالمية تستطيع تقديم كل ما نقدمه من كوادر مؤهلة، مضيفا أن لدينا قطاعا مهما يوفر فرص عمل بأرقام كبيرة وهو قطاع الاتصالات.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، ضرورة تسويق فكرة قطاع الاتصالات الصادرات الرقمية في مصر للاستفادة منه.

الذكاء الاصطناعي

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يجب على الشباب الاهتمام بقطاع الاتصالات، لافتا إلى أنه وجه بتشكيل لجنة متخصصة في الذكاء الاصطناعي.