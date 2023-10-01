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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قطاع الاتصالات.. رسالة عاجلة من السيسي للشباب خلال مؤتمر حكاية وطن

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن السوق العالمية تستطيع تقديم كل ما نقدمه من كوادر مؤهلة، مضيفا أن لدينا قطاعا مهما يوفر فرص عمل بأرقام كبيرة وهو قطاع الاتصالات.

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فرصة حقيقية| الرئيس السيسي يوجه نصيحة هامة لـ الشباب المصري.. فيديو

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، ضرورة تسويق فكرة قطاع الاتصالات الصادرات الرقمية في مصر للاستفادة منه. 

الذكاء الاصطناعي 

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يجب على الشباب الاهتمام بقطاع الاتصالات، لافتا إلى أنه وجه بتشكيل لجنة متخصصة في الذكاء الاصطناعي. 

السيسي الاتصالات الذكاء الاصطناعي الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكاء الاصطناعي مؤتمر حكاية وطن نصيحة هامة

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