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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي لـ وزير التموين أين السيطرة على الأسعار؟.. ورد مفاجئ من مصيلحي

وزير التموين
وزير التموين

طرح الرئيس السيسي سؤالا على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، حول مقولات للبعض أنه لا توجد سيطرة على الأسعار في السوق.


من جانبه أجاب وزير التموين، قائلا : "ما يثار على السوشيال ميديا أسعار ما أنزل بها من سلطان ، لافتا إلى أن هناك اختلافات، وحول الحفاظ على الأسعار ضاربا المثل بـ ارتفاع سعر البصل تم التعامل معه بمنع التصدير للحفاظ على السعر للمواطن، جاء ذلك خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".

وأفاد أنه لابد أن نقف مع المواطن وله كل الحق، مؤكدا: "الأرز سيتم نزوله ولدينا احتياطي من السكر جيد، وهناك تعهد بسعر محدد وسيكون لدينا اجتماع يوم الثلاثاء في الوزارة ليوافقوا على السعر لنحكم على الأسعار دون تسعير جبري".
 

السيسي

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