زاهي حواس يشيد بالدور الثقافي للشيخة بدور القاسمي في حفظ التراث

التقى عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، بالشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في إمارة الشارقة.

زاهى حواس

وقد عُقد هذا اللقاء داخل أحد البيوت التاريخية المرممة بدقة، مما أضفى أجواءً تراثية تعكس عمق الهوية العربية والاهتمام بترميم المعالم التاريخية.

خلال الاجتماع، كشفت الشيخة بدور عن مشروعها الثقافي القادم، وهو كتاب يتناول الأساطير المصرية القديمة، وتحديداً الإلهة "حتحور" والإله "أنوبيس".

ومن جانبه، أبدى الدكتور حواس إعجابه الكبير بهذا الشغف المعرفي، مشيراً إلى أن اهتمام الشيخة بدور لا يقتصر على الكتابة فحسب، بل يمتد إلى الرغبة في التنقيب واستكشاف أسرار التراث، وترميم الآثار لربط الماضي بالحاضر.



تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع مشاركة الدكتور زاهي حواس في المؤتمر الدولي "جسر" (Bridge) المنعقد في العاصمة أبوظبي، حيث دُعي لإلقاء كلمة رئيسية.

وقد حرص "حواس" على تخصيص يوم من جدول أعماله لزيارة الشارقة ولقاء الشيخة بدور، تقديراً لمكانتها الثقافية.



وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور حواس عن فخره بوجود نماذج نسائية مثقفة في الوطن العربي تقود مشروعات فكرية وتراثية كبرى.

وأكد أن الشيخة بدور تسير بخطى ثابتة ومبدعة على نهج والدها، صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في رعاية الفنون والآثار وصون التاريخ الإنساني.