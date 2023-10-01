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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ولا تنحاز لأحد

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي مؤسسة مستقلة وحيادية ولا تنحاز لأي طرف، منوها بأنها تقوم بدورها بنزاهة وشفافية في إجراء الانتخابات الرئاسية، موضحا أن الهيئة تقوم بمهمتها بكفاءة وتقوم بضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وبشكل عادل لجميع المرشحين.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “علي مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت عدم وجود أي مشكلات في مكاتب الشهر العقاري بخصوص توثيق التوكيلات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وردت بذلك على الشائعات التي تم تداولها حول هذا الموضوع.

وتابع أن هناك محاولات للنيل من سمعة الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددا على أن الهيئة تحترم القوانين وتلتزم بمبادئ النزاهة والشفافية، وأنها تتعامل بشكل عادل مع جميع المرشحين وتضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة ودقة.

وأكد أهمية تقديم صورة إيجابية عن مصر في الانتخابات الرئاسية والتصدي لأي محاولات تريد النيل من سمعة الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الشعب المصري سيكون حاضراً في ميادين مصر للاحتفال بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية وللتعبير عن تقديره لجهوده في إنقاذ البلاد من الأزمات.

 

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