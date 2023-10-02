دخلت في غيبوبة كاملة.. إعلامية شهيرة بين الحياة والموت| وهذه أعراض المرض

تعرضت الإعلامية سارة حسن لأزمة صحية بسبب معاناتها من أورام المخ ونقلت إثرها للمستشفى

ودخلت الإعلامية سارة حسن في غيبوبة تامة مما جعل الجمهور يتعاطف معاها بالدعاء خاصة أنها في عز شبابها

وفي الحقيقة تعد أورام المخ من أخطر أنواع السرطان لذا من المهم معرفة اعراضها بشكل مبكر وعلاجها بشكل صحيح

ووفقا لما جاء في موقع مركز موفيت للسرطان نعرض لكم أعراض أورام المخ التى أصيبت بها الإعلامية سارة حسن

الاعلامية سارة حسن



أعراض أورام المخ



تختلف أعراض أورام المخ عادة من مريض لآخر، ومن نوع واحد من سرطان الدماغ إلى آخر.

بعض أعراض أورام المخ التى تظهر في بداية المرض تكن غير قوية وتشبه أعراض أمراض أخرى مثل الصداع والتعب

البعض الآخر من أعراض أورام المخ مثل فقدان التوازن والمهارات الحركية الدقيقة، أكثر تحديدًا ويمكن أن يُنسب بسهولة إلى سرطان المخ.



ما هي بعض أعراض أورام المخ الأكثر شيوعا؟

صداع شديد ومتكرر (يظهر غالبًا على شكل ضغط ممل ومستمر)

النوبات (مع أو بدون فقدان الوعي و/أو وظيفة الجسم)

الغثيان والقيء

خدر

التعب المطول وغير المبرر

فقدان الرؤية أو "رؤية مزدوجة" (خاصة بالنسبة للأورام التي تتطور في الفص الصدغي أو الفص القذالي)

صعوبة في التحدث أو السمع أو تذكر الأشياء (خاصة بالنسبة للأورام التي تتطور في الفص الجبهي أو الصدغي)

صعوبة في البلع أو التحكم في عضلات الوجه (خاصة عند الأورام التي تتطور في جذع الدماغ)

تغيرات في التوازن (خاصة في الأورام التي تتطور في المخيخ)

تغيرات في المزاج أو الشخصية ، مثل العدوانية والارتباك وصعوبة النوم

