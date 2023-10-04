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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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سيب القوس مفتوح.. هروب لاعبي منتخبات مصر للمصارعة والجودو عرض مستمر

عبد الرحمن وصفي
عبد الرحمن وصفي

بات هروب اللاعبين والأبطال في المنتخبات المصرية إلي أوروبا وأمريكا مسلسل مستمر حيث شهدت أزمة هروب خلال الآونة الأخيرة في لعبة الجودو.

بدأ مسلسل هروب اللاعبين من منتخب المصارعة باللاعب الشاب محمد عصام مرورا بأحمد بغدودة لاعب منتخب مصر للمصارعة في شهر مايو الماضي

كما شهدت أيضا هروب سيف شكري لاعب منتخب مصر للعبة المصارعة في شهر سبتمبر الماضي فيما رحل عبدالرحمن الصيفي بطل رياضة السومو إلي أمريكا خلال الساعات الماضية. 

صدى البلد يسلط الضوء على أزمة هروب لاعبي منتخبات المصارعة ورياضة السومو إلي أوروبا وأمريكا.

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هروب محمد عصام لاعب منتخب المصارعة
 

في شهر أغسطس عام ٢٠٢٢ شهدت هروب المصارع محمد عصام فتحي، لاعب منتخب المصارعة تحت 17 سنة، أثناء مشاركته في معسكر الاتحاد الدولي المقام بإيطاليا.

اللاعب غادر مقر إقامة البعثة وترك جواز سفره وكافة متعلقاته وهو ما يوحي بهروبه من الفندق التابع لمعسكر الاتحاد الدولي بهدف الالتحاق إما بمنتخب آخر بهدف التجنيس أو طلب العمل بأحد الدول الأوروبية.

ويعتبر اللاعب من المواهب الصاعدة بقوة وهو ما ينذر بالسيناريو الأول أي أنه في طريقه للعب باسم دولة أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث أن اللاعب كان من ضمن مشروع البطل الأولمبي الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة المصرية.

محمد عصام لم يظهر أي رغبة في الرحيل عن المنتخب المصري وربما تولدت هذه الفكرة عقب اختياره من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي للدخول في معسكر للاعبين الواعدين بعد تألقه في منافسات وزن تحت 65 كجم والتي أقيمت الشهر الماضي بإيطاليا.

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بغدودة يطير إلي فرنسا 
 

تصدر خلال شهر مايو الماضي المصارع المصري أحمد بغدودة حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، بعد ورود أنباء هروبه إلى فرنسا.
وجاءت واقعة الهروب خلال تواجد بغدودة في تونس للمشاركة في بطولة أفريقيا للمصارعة التي أقيمت الأسبوع الماضي، إذ حصل على الميدالية الفضية "المركز الثاني" في المصارعة الرومانية وزن 63 كيلوغراماً.

وأصدر الاتحاد المصري للمصارعة بياناً حول حادثة اختفاء لاعب المنتخب المصري للمصارعة أحمد بغدودة، وقرر فتح تحقيق عاجل في قضية هروبه واختفائه.
وأكد البيان أن الاتحاد المصري للمصارعة يدرس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقه كافة في هذا الشأن.
كما أوضح البيان أن الاتحاد المصري للمصارعة تواصل مع الاتحاد الدولي بشأن اتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن استمرارية اللاعب بغدودة ضمن صفوف المنتخب المصري، وذلك وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

أوضح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة اللواء عصام النوار أيضا أن اللاعب أحمد بغدودة ذهب في آخر يوم من إقامة البعثة المصرية في تونس لتحويل عملة نقدية بهدف شراء بعض الهدايا من السوق قبيل السفر، فقد كان مقرراً عودة البعثة إلى القاهرة فجر اليوم التالي.

وأضاف النوار أن اللاعب بغدودة عاد إلى الفندق وطلب جواز سفره بحجة إجراء تحويل عملة نقدية، وبعد نزوله لم يعد وفُقِد الاتصال به.
وقال رئيس الاتحاد إن البعثة قامت بتنظيم محضر أمني وإبلاغ السفارة المصرية في القاهرة وجميع الجهات المسؤولة بالحادثة، مشيراً إلى أنه بعد الكشف في غرفة اللاعب، تبيّن أن حقيبته موجودة لكنها لا تحتوي على جميع ملابسه ومتعلقاته الشخصية.

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هروب سيف شكري


هرب لاعب منتخب المصارعة الحرة سيف شكري من معسكر المنتخب الذي أقيم مؤخرا في قيرغيزستان استعدادا لبطولة العالم تحت 23 سنة.

جاء هروب اللاعب أثناء تواجده في مطار دبي ترانزيت خلال رحلة العودة إلى القاهرة، ليسجل حالة هروب جديدة في اتحاد المصارعة.

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الصيفي يرحل إلي أمريكا

 

أعلن “عبدالرحمن الصيفي” بطل مصر فى رياضة السومو رحيله عن مصر للولايات المتحدة الأمريكية .. بسبب تجاهل الإتحاد المصري للجودو والسومو لإحتياجاته وتدريباته اللازمة؛ حيث نشر تفاصيل رحيله إلى أمريكا بعد تعرضه للظلم مِن جانب مسئولي الإتحاد المصرى للجودو .. وعدم تنفيذ الإتحاد وعوده بإقامة معسكر فى اليابان إستعدادًا للمشاركة فى منافسات بطولة العالم ..والتى كان مِن المقرر إقامتها خلال الفترة مِن 5 وحتى 8 أكتوبر الجارى فى اليابان.

كتب الصيفي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “حسبي الله ونعم الوكيل فى رئيس الإتحاد المصرى للچودو مرزوق على .. فاضل تسع أيام على بطولة العالم، وأحنا لسة قاعدين فى البيوت .. قاعد يقولي هنعمل معسكر فى اليابان قبليها بشهر ومش هنلعب غير البطولات الأساسيه أحب اقولك أنت فاشل وفشلت اللعيبه كلها”.

عبد الرحمن الصيفي

يعتبر عبد الرحمن الصيفي أول لاعب يحصل على ميدالية ذهبية لرياضة السومو .. فى تاريخ المنافسات المصرية والعربية والإفريقية في رياضة السومو بدورة الألعاب العالمية.
 

هروب المنتخبات المصرية محمد عصام بغدودة سيف شكري عبدالرحمن الصيفي رياضة السومو منتخب المصارعة

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