لو هتحول الحق سجل.. رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. يسارع الطلاب في التحويل بين الكليات لبدء الدراسة، بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي الجديد، لذا يبحث العديد من الطلاب عن رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

ويبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية عن رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 محرك البحث «جوجل»، حيث يبحث طلاب التعليم الفني نظام 3 سنوات و5 سنوات عن اخر موعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني بجميع المحافظات، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 على كلية بمحافظة بعيدة عن محل سكن الطالب.

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. وأعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات عن إعادة فتح باب تسجيل رغبات التحويل بين الكليات والمعاهد للطلاب، ضمن مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، ذلك للطلاب غير المستفيدين والمتخلفين عن تسجيل الطلبات.

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. وأوضح مكتب تنسيق القبول في الجامعات أنه يمكن للطلاب غير المسجلين والمستفيدين من مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، تسجيل طلبات التحويل بين الكليات والمعاهد المتاحة لهم ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال الضغط على الرابط التالى: رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.

أوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه سيتم غلق باب تسجيل طلبات التحويل بين الكليات والمعاهد للطلاب ضمن مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر في تمام الساعة الخامسة مساءً.

نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

كما أشار مكتب تنسيق القبول في الجامعات إلى أنه عقب غلق باب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، ستبدأ أعمال الفرز والتوزيع للرغبات أولا بأول، وإعلان نتائج التحويلات للطلاب خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، وفقا للضوابط و القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية غير المسجلين بمرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، تسجيل طلبات التحويل بين الكليات والمعاهد المتاحة لهم من خلال الضغط على الرابط التالي: رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.

خطوات تسجيل تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

وتسهيلاً على الطلاب، أوضح مكتب التنسيق الإلكتروني خطوات توضيحية لتسجيل طلبات التحويل بين الكليات ضمن مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، وهي كالتالي:

- يقوم الطالب بالدخول على رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.

- اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- الضغط على اختيار تقليل اغتراب.

- تحديد نوع الشهادة الحاصل عليها.

- إدخال رقم الدخول الخاص به.

- كتابة الرقم السري.

- كتابة الرقم التأكيدي الظاهر أسفل الشاشة.

- الضغط على اختيار قائمة جديدة.

- الضغط على اختيار تقليل الاغتراب.

-إدخال الكلية أو المعهد.

- إدخال الرقم القومي مرة أخرى.

- كتابة الرقم السري مرة أخرى.

- كتابة الرقم التأكيدي مرة أخرى.

- الضغط على تسجيل.

- طباعة ورقة تقليل الاغتراب.

وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي ترشحوا لها .

ويتاح التقديم لـ تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 من خلال موقع التنسيق، عبر الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/application/