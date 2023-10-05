يوم حلو للأهلاوية| صعد إلى نهائي الكأس.. تألق رجال وسيدات اليد إفريقيا.. وفوز فريق السلة عربيا

يوم حلو للأهلاوية بعد تحقيق فرق كرة القدم واليد والسلة رجال وسيدات النادي الأهلي الفوز في المباريات التي شاركوا بها بمختلف البطولات المحلية والعربية ونظيرتها الإفريقية.

وتألقت فرق النادي الأهلي في مختلف اللعبات فى يوم واحد فى سماء البطولات المحلية والقارية والعربية بشتي اللعبات.

وتخطي فريق النادي الأهلي لكرة القدم عقبة انبي فى كأس مصر اضافة الي فوز فريق السلة افريقيا الي جانب تألق فرق اليد رجال وسيدات في البطولات الإفريقية.

صدى البلد يستعرض فوز فرق النادي الأهلي لكرة القدم واليد رجال وسيدات والسلة في يوم واحد.

الأهلي يتخطى انبي

تأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.

رجال سلة الأهلي يهزم طنجة المغربي

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، على نظيره مجد طنجة المغربي بنتيجة 85-71، في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بالبطولة العربية رقم 35 والمقامة بقطر خلال الفترة من 1 وحتى 12 أكتوبر الجاري.

وسيطر الفريق المغربي على مجريات اللقاء الذي أقيم مساء امس الأربعاء قبل أن يعدل المارد الأحمر من أوضاعه وينجح في الفوز بالمباراة في الربع الأخير.

وجاءت نتائج فترات المواجهة كالتالي:

الفترة الأولى: 20-18 لصالح مجد المغربي

الفترة الثانية: 41-40 لصالح مجد المغربي

الفترة الثالثة: 63-58 لصالح مجد المغربي

الفترة الرابعة: 85-71 لصالح الأهلي

وشهدت المواجهة حضورًا مكثفًا وكبيرًا من الجماهير الأهلاوية لمؤازرة فريقها ودعمه لعبور اللقاء.



رجال يد الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا

واصل الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي مشواره المميز في بطولة إفريقيا للأندية وحجز مكانه في نصف نهائي البطولة بالفوز على نزيكو الكاميروني في المباراة التي أقيمت بين الفريقين امس الاربعاء بالدور ربع النهائي من البطولة التي تقام في الكونغو.

أقيمت المباراة على صالة نيكول أوبا، وشهد الشوط الأول تفوقا للاعبي «رجال يد الأهلي» لينتهي بنتيجة 21-7 حيث حرص المدير الفني على مشاركة عدد كبير من اللاعبين، وشهدت المباراة أداء قويًا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الفريق بنتيجة 35-18.

ومن المقرر أن يلعب «رجال يد الأهلي» مباراة نصف النهائي يوم الجمعة المقبل أمام الفائز من مباراة رد ستار الإيفواري وبي إم سي الكونغولي.



سيدات يد الأهلي يصلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي هدفه من مباراة فاب الكاميروني بالفوز والتأهل إلى الدور النصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام في الكونغو برازافيل.

وبدأ فريق سيدات الأهلي المباراة بشكل قوي وتقدم بفارق خمسة أهداف قبل أن يتعرض في الجزء الثاني من الشوط الأول لبعض الاهتزاز في الأداء على الصعيدين الدفاعي والهجومي، وهو ما تم تداركه في الشوط الثاني الذي شهد تحسنًا في الدفاع والهجوم السريع والتركيز على المرمى.

وواجه فريق سيدات يد الأهلي صعوبة بالغة بسبب الجو والرطوبة المرتفعة، بخلاف ضعف المواجهات التي خاضها في بطولة منطقة القاهرة في بداية الموسم، مما أثر بعض الشيء على الاستعداد للبطولة.

ووجه محمد عادل مدرب الفريق رسالة شكر إلى جمهور الأهلي، ووعده بأن الفريق سيسعى بقوة لتخطي الدور القادم أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بطل إفريقيا والسوبر الإفريقي، مؤكدًا أنه على ثقة كبيرة في لاعبات الأهلي لعبور نصف النهائي والوصول إلى المباراة النهائية.