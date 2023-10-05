علامات تكشف الفرق بين اللحوم البلدي والمستوردة

تعد اللحوم من الأكلات المفضلة للكثير من الأشخاص لاحتوائها على البروتينات والعديد من الفوائد الصحية ، كما يحرص الجميع التأكد من جودة اللحوم التي يقومون بشرائها والتأكد من مدى كونه بلدي ام مستورد ،ومع ارتفاع أسعار اللحوم البلدي الطازجة، قد ينخدع بعض الأشخاص في التفريق بين اللحوم البلدي والمستوردة،وفقا لموقع "health line": نرصد في هذا التقرير الفرق بين اللحوم البلدي والمستوردة.

الفرق بين اللحوم البلدي والمستوردة كما يلي:

يعرف الختم المستدير وردي اللون، إلى أن هذه اللحوم كندوز صغير، بينما تختم اللحوم السودانية بختم بنفسجي اللون ، وتتم عملية الذبح في مصر بعد قضاء الحجر البيطري والكشف عليها.

- تجنب اللحم ذو اللون البني الداكن أو لونه غير الطبيعي أو ذو الرائحة النفاذة.



-تعريض اللحم للهواء عليك أن تفتح كيس اللحمة للهواء لبضعه دقائق إذا تغير لون اللحمة من الأحمر إلى البني فهذا لحم مستورد.



- اللحوم البلدي تتميز باللون الأحمر الفاتح والدهون لونها أبيض مائل للاصفرار، إما المستوردة لونها غامق ومائل للبني وهذا يرجع لطول فترة التخزين.

-إذا كان اللحم لزجًا ورطبًا أكثر من اللازم، فهذا يشير إلى فساده.



- اللحوم البلدي الانسجة فيها قوية ومتماسكة و والدهون متشعبة وموزعة بطريقة صحيحة

-اما اللحوم المستوردة انسجتها تتفتت بسهولة بمجرد تسييحها وعند غرز الإصبع فيها تتفتت.

-رائحة اللحوم المجمدة غالبًا "عطنة" بسبب تأكسد الدهون الموجود بها لتخزينها لفترة تحت درجة حرارة منخفضة.

-عند طهي اللحوم المستوردة ايا كان نوعها تستغرق وقتا طويلا عن اللحوم البلدي، ربما تصل احيانا الي ساعتين.

-تعكر لون الشوربه بعد الانتهاء من طهي اللحوم المستوردة، كما يمكن ان توجد بالشوربه شوائب لونها غامق.

-اثناء طهي اللحوم المستوردة، تتفتت ونجد اجزاء منها تطفو علي السطح، ونجد اللحوم غير متماسكه بحيث تنقسم القطعه الواحده لاكثر من جزء نتيجة التجميد ، بينما تحتفظ اللحوم البلدي بتماسك كل قطعة فيها.

-إذا كان الثلج به بقع حمراء أو دماء، فهذا يعني أن اللحمة فاسدة وتم إعادة تفكيكها مرات عديدة.

- الابتعاد عن اللحم الجاف أو الطري والانتباه إلى القوام المناسب.

- تجنب شراء أي لحم تعرض الكيس الخارجي المخزن داخله للقطع أو التلف، حيث تزداد فرصة تعرض اللحم للهواء والبكتيريا الضارة.