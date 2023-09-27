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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طيببة تحذر من البروسيلا: خطر يصيب الإنسان عند تناول اللحوم والألبان

خطر يصيب الإنسان
خطر يصيب الإنسان من اللحوم والالبان

بعد أن حذرت الدكتورة شيرين ذكي، رئيس سلامة الغذاء بنقابة البيطريين على صفحتها الشخصية فيسبوك من خطورة مرض البروسيلا على الصحة والذي ينتقل للإنسان عن طريق الحيوانات، سواء عن طريق استخدام الألبان غير المغلية او تنااول اللحوم دون طهي جيد.

ونرصد كل تفاصيل مرض البروسيلا او حمى الماعز وفقا لموقع Medical daily

 

ماهو داء البروسيلا او حمى الماعز:

داء البروسيلا  هو مرض بكتيري تسببه أنواع بكتيريا البروسيلا المختلفة، وينتقل عن طريق الحيوانات بشكل مباشر أو غير مباشر، ويصيب غالبًا الأشخاص العاملين في قطاع الثروة الحيوانية، حيث إن استهلاك الحليب والجبن المصنوع من الحليب (الجبن الطازج) هو المصدر الرئيسي لاعدوى في الإنسان...

أنواع بكتيريا البروسيلا:

هناك ثمانية أنواع معروفة على الرغم من أن أربعة منها فقط تسبب الحمى المالطية في البشر:

البروسيلا المالطيـة : توجد في الضأن، وهي الأكثر انتشارًا والأكثر شدة.

البروسيلا الخنزيرية : تصيب المخالطين للحيوان وتعتبر شديدة التأثير.

البروسيلا المجهضة : توجد في البقر، وتعتبر متوسطة الشدة.

البروسيلا الكلبية :  تصيب العاملين مع الكلاب وهي متوسطة الشدة.

حيوانات أخرى تمثل مصدرًا أساسيًا لبكتيريا البروسيلا ويشمل ذلك الحيوانات البرية.

طرق انتقال المرض:

شرب حليب غير مبستر أو منتجاته
 تناول لحوم غير مطهوة بشكل جيد من حيوانات مصابة بالمرض.

الاحتكاك المباشر مع الحيوانات المصابة أو إفرازات هذه الحيوانات (نسيج، دم، بول، إفرزات مهبلية، أجنة مجهضة وبالأخص المشيمات) من خلال وجود شقوق في الجلد.

عن طريق الهواء في الحظائر والإسطبلات، وأحيانًا بين العاملين في المختبرات والمسالخ.

وسائل نادرة لانتقال العدوى:

الانتقال من الأم إلى الجنين عبر المشيمة.
الانتقال عن طريق الاتصال الجنسي.
الانتقال عن طريق نقل الدم أو عن طريق زراعة النخاع من شخص مصاب بالبروسيلا.
ينتج عدد قليل من الحالات عن التلقيح العرضي بلقاح البروسيلا للحيوان.

فترة الحضانة:

تظهر الأعراض عادة في غضون 5 أيام إلى 60 يومًا وأحيانًا لعدة أشهر.

الأعراض:

يمكن أن تسبب الحمى المالطية مجموعة من العلامات والأعراض، وبعضها قد تظهر لفترات طويلة من الزمن، ويمكن أن تشمل الأعراض الأولية:

ارتفاع درجة الحرارة.
التعرق.
الشعور بقشعريرة.
فقدان الشهية.
صداع.
ألم في العضلات، المفاصل، الظهر.
إعياء وخمول.

المضاعفات:

عدوى بطانة القلب الداخلية (التهاب الشغاف). 
التهاب المفاصل. 
التهاب الخصيتين.
التهاب الطحال والكبد. 
التهابات الجهاز العصبي المركزي.
قد يصل الامر حين اهمال العلاج الى العقم

الوقاية:

بما انه لا يوجد لقاح بشري للوقاية منه، لذلك من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى، حيث تشمل:

الحرص على طهو اللحوم جيدًا حتى تصل إلى درجة الحرارة من 63 إلى 74 درجة مئوية.

الامتناع عن تناول منتجات الألبان غير المبسترة، بما فيها الحليب، والأجبان.

اتخاذ احتياطات السلامة في أماكن العمل، مثل التعامل مع جميع العينات في المختبرات.

الحرص على غسل اليدين قبل وبعد التعامل مع الحيوانات.

كم تعيش بكتيريا البروسيلا خارج الجسم؟

بكتيريا البروسيلا مقاومة للظروف الطبيعية، وتعيش حسب ظروف البيئة من ساعات الى أكثر من 60 يومًا إذا كانت البيئة رطبة.

كم من الوقت يجب أن يطهى اللحم ؟
يجب طهو اللحوم والكبدة جيدًا   لمدة نصف ساعة اذا كانت درجة الحرارة 63 درجة مئوية  .

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