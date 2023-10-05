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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب: نتمسك بالمنافسة الشريفة في انتخابات الزمالك ولا مجال للتجاوزات

صدى البلد

قال حسين لبيب المرشح لمنصب رئيس نادي الزمالك، إن قائمته ستلتزم بقيم الروح الرياضية والمنافسة الشريفة في الانتخابات القادمة.

وكتب حسين لبيب عبر فيسبوك: الزمالك أولا.. اتشرف وزملائي اعضاء القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك ان نتقدم بكل الشكر والامتنان علي جهود كل محبي النادي  لكريم دعمهم للقائمة ومن ذلك ما قام به عدد من الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية من المعلنين والعاملين في مجال الإعلان الذين بادروا من تلقاء أنفسهم إلى إهداء القائمة عدد من اللوحات الإعلانية تم تخصيصها لدعم القائمة.


وأضاف حسين لبيب: نؤكد أننا سوف نسعى دائما -بإذن الله-  إلى أن نكون أهلا لثقتكم وشرف تمثيلكم وأن نحقق معا آمال وطموحات الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية، كما نكرر أننا سوف نتمسك في العملية الانتخابية بما التزمنا به من قيم الروح الرياضية والمنافسة الشريفة في حب نادي الزمالك حيث لا مجال للتجاوزات ولا الإشاعات التي يحاول بعض الدخلاء بثها واثقا تماما أن المرشحين الشرفاء أبعد ما يكونون عنها. وإن نادي الزمالك قد عاد بيت لنا يسع ويحترم الجميع
عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر

 

واعتمدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي ندوات المرشحين للانتخابات التي ستقام يوم الجمعة.

 

وتقام يوم الجمعة الموافق: 6 أكتوبر 2023 الندوات كالتالي:

 

من الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساءً ندوة كابتن حسين لبيب المرشح على مقعد الرئاسة.

 

من الساعة التاسعة والنصف حتى العاشرة والنصف مساءً ندوة كابتن هشام نصر المرشح على مقعد العضوية فوق السن.

 

وتقام يوم الجمعة الموافق: 13 أكتوبر 2023 الندوات كالتالي:

 

من الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساءً ندوة الدكتور حسام المندوه المرشح على مقعد العضوية فوق السن.

 

من الساعة التاسعة والنصف حتى العاشرة والنصف مساءً ندوة كابتن أحمد سليمان المرشح على مقعد العضوية فوق السن.

 

تصريحات حسين لبيب قائمة المرشحون للزمالك رئيس نادي الزمالك حسين لبيب

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