اتصالات أمريكية سعودية إماراتية تركية بشأن الصراع بين حماس والاحتلال الإسرائيلي

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد في اتصال هاتفي بنظيره الإماراتي عبدالله بن زايد على حق الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن النفس.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن بلينكن أكد في اتصال بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أيضا، تركيز واشنطن على وقف هجمات حركة حماس وإطلاق سراح الرهائن.

وفي اتصال هاتفي آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنه تحدث مع نظيرة التركي هاكان فيدان حول ضرورة وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدات لـ إسرائيل في وقت لاحق اليوم.

وأشار أيضًا إلى أن الولايات المتحدة تبحث في تقارير عن مقتل أمريكيين على يد حماس في الحرب، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقد أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس السبت، دعم بلاده الكامل للكيان الصهيوني في ظل العملية الفلسطينية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.