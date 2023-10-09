عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان وإيران تستأنفان العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات

صدى البلد

أعلن السودان وإيران في بيان مشترك اليوم الاثنين، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد توقف دام سبع سنوات.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان على الإنترنت: اتفق البلدان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتين في البلدين قريبا. 

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية في بيان مواز: اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي يمكن أن تحقق مصالح البلدين وتضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. 

ووفقا لما نشرته أسوشيتد برس، قطعت الخرطوم علاقاتها مع طهران عام 2016 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في إيران. وكانت المملكة قد أعدمت رجل دين شيعياً بارزاً مع 46 آخرين، مما أثار مظاهرات وقطع العلاقات السعودية الإيرانية.

 

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السوداني علي الصادق، في العاصمة الأذربيجانية باكو في يوليو، وهو أول اجتماع رفيع المستوى معروف بين البلدين منذ عام 2016.

 

يأتي التقارب بعد سبعة أشهر من اتفاق الخصمين الإقليميين، السعودية وإيران، على إعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في اتفاق توسطت فيه الصين.

يشهد السودان أعمال عنف منذ منتصف أبريل عندما اندلع القتال بين جيش البلاد بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

أدى الصراع إلى مقتل ما لا يقل عن 5000 شخص وإصابة أكثر من 12000 آخرين، وفقًا للأمم المتحدة. ويقول الناشطون والمجموعات الطبية في السودان إن الأرقام أعلى من ذلك بكثير.

السودان وإيران العلاقات الدبلوماسية الخارجية السودانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

متابعة لحظة بلحظة لـ قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة| شاهد

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

التدخل الفوري.. نداء عاجل من الرئيس الفلسطيني لـ الأمم المتحدة

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

بالصواريخ والهاون..حزب الله يقصف معسكرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية: استشهاد 17 شخصا وإصابة 90 في الضفة الغربية

خمسون عامًا على حرب أكتوبر..أكثر من 600 مليار جنيه لتنمية سيناء

هيمشي وهيتحاكم| إبراهيم عيسى: نتنياهو يزيد الحرب ويجعلها مدمرة من أجل الحكم

شكرا.. رد عمرو موسى لاحتمالية دور إيران في الهجوم الفلسطيني ضد إسرائيل

بجهود أبنائها.. مدبولي: مصر حققت إنجازا طبيا بالقضاء على فيروس "سي"

موسيماني: هذه أسباب رحيلي عن الأهلي.. ولا يوجد صبر في النادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ