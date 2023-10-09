السودان وإيران تستأنفان العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات

أعلن السودان وإيران في بيان مشترك اليوم الاثنين، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد توقف دام سبع سنوات.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان على الإنترنت: اتفق البلدان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتين في البلدين قريبا.

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية في بيان مواز: اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي يمكن أن تحقق مصالح البلدين وتضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووفقا لما نشرته أسوشيتد برس، قطعت الخرطوم علاقاتها مع طهران عام 2016 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في إيران. وكانت المملكة قد أعدمت رجل دين شيعياً بارزاً مع 46 آخرين، مما أثار مظاهرات وقطع العلاقات السعودية الإيرانية.

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السوداني علي الصادق، في العاصمة الأذربيجانية باكو في يوليو، وهو أول اجتماع رفيع المستوى معروف بين البلدين منذ عام 2016.

يأتي التقارب بعد سبعة أشهر من اتفاق الخصمين الإقليميين، السعودية وإيران، على إعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في اتفاق توسطت فيه الصين.

يشهد السودان أعمال عنف منذ منتصف أبريل عندما اندلع القتال بين جيش البلاد بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

أدى الصراع إلى مقتل ما لا يقل عن 5000 شخص وإصابة أكثر من 12000 آخرين، وفقًا للأمم المتحدة. ويقول الناشطون والمجموعات الطبية في السودان إن الأرقام أعلى من ذلك بكثير.