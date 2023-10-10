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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رضوان يكشف كواليس فيلم الإسكندراني لخالد يوسف

محمد رضوان
محمد رضوان

نشر الفنان محمد رضوان صورة من كواليس تصوير دوره فى فيلم "الإسكندراني" مع بيومى فؤاد وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلق محمد رضوان على الصورة : كواليس فيلم الإسكندراني تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.

وكان حصل محمد رضوان على جائزة أفضل ممثل فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط عن دوره فى فيلم “اختيار مريم” والذى عرض ضمن مسابقة الفيلم المصرى. 

محمد رضوان

فيلم الإسكندراني

وقال المخرج خالد يوسف، إنه سعيد بتقديم فيلم “الإسكندراني”، من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة ويعتبر نفسه محظوظا بتقديم هذا العمل، مشيرا إلى أنه كان يتمنى تقديم أي عمل من كتابته سواء للسينما أو التلفزيون. 

وأكد خالد يوسف، أن أحمد العوضي بطل فيلمه الجديد “الإسكندراني”، سيكون بمثابة ميلاد نجم جديد، مشيرا إلى أنه حقق نجاحا كبيرا قبل وبعد تعاونه مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

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وعن وجود مشاهد أو قصص مثيرة للجدل في فيلمه الجديد، قال المخرج الشهير: "كلمة إثارة الجدل مرتبطة بوجود اسم خالد يوسف".

فيلم “الإسكندراني” يشارك فى بطولته كل من زينة وأحمد العوضي وحسين فهمي وبيومي فؤاد ومحمود حافظ.

أحمد العوضى أسامة أنور عكاشة الفنان محمد رضوان المخرج خالد يوسف محمد رضوان فيلم الاسكندرانى

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