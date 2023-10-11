هل ينافس الاتحاد السعودي على لقب دوري روشن بالرياض؟.. القصة كاملة

يعاني نادي اتحاد جدة السعودي خلال تلك الفترة من تراجع في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023- 2024، رغم إنه حامل اللقب في الموسم الماضي، ويحتل الأن المركز الرابع بالدوري.

اتحاد جدة

سبب تراجع إتحاد جادة بدوري روشن

كشف محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن "شرط وحيد"، لتحقيق العميد، لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وقال نور في تصريحات مع الإعلامي الرياضي خالد العليان: "إذا تدخلت الإدارة، وقامت بصفقات جيدة في الميركاتو الشتوي القادم يناير 2024 فإن الاتحاد سيكون قادرًا على تحقيق لقب الدوري".

هل سيحقق اتحاد جدة لقب الدوري السعودي؟

وأَضاف: "بخلاف ذلك سينافس العميد الاتحادي، على اللقب كالمعتاد، ولكن سيكون من الصعب عليه جدًا، أن يحقق اللقب، في الموسم الرياضي الحالي".



ما الدعم الذي يحتاجة إتحاد جدة؟

وعن أكثر المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في الاتحاد أكد أسطورة الكرة السعودية، على أن الفريق الأول لكرة القدم، لابد أن يضم نجومًا كبار، في الجناح الهجومي.

وبخصوص الصفقة المحتملة في مركز الجناح أعلن محمد نور، وجود أحاديث عن انتقال النجم العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى نادي الاتحاد، في الميركاتو الشتوي القادم.

واختتم نور حديثه عن صفقة صلاح؛ بقوله: "يقولون إن شاء الله سيأتي يقولون والله ما ندري"؛ في تأكيد على أنه ليس المسؤول عن هذه المعلومة، ولكنها صادرة من داخل النادي نفسه.

محمد صلاح

عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

جدير بالذكر أن الاتحاد، حاول طوال الشهر الأخير من الميركاتو الصيفي الماضي، التعاقد مع النجم المصري البالغ من العمر 31 سنة، حيث تم عرض 215 مليون يورو على ليفربول؛ إلا أن النادي الإنجليزي، رفض التخلي عن اللاعب بشكل رسمي.

هل سيشارك حجازي بكأس العالم للأندية؟

يخطط نادي اتحاد جدة السعودي لتجهيز لاعبه أحمد حجازي، للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

حجازي كان قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي في يونيو الماضي، ولم يتحدد حتى الآن موعد عودته للملاعب.ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نونو سانتو، مدرب الاتحاد الأول، يجهز كلا من حجازي، والبرتغالي جوتا فيليبي، من أجل الاستعانة بخدماته الثنائي في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل.