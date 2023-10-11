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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد ورامي صبري.. تعرف على قائمة الحفلات المؤجلة تضامنا مع فلسطين

رامي صبري وكاظم الساهر
رامي صبري وكاظم الساهر وأحمد سعد

قرر عدد كبير من المطربين تأجيل حفلاتهم الغنائية والتى كان من المفترض أن يحيوها خلال هذه الأيام وذلك تضامنا منهم مع القضية الفلسطينة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من هجمات من الجانب الإسرائيلي وكان على رأس هؤلاء المطربين رامي صبري الذى أعلن عن تأجيل حفله المنتظر بالأردن يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري.

 

تأجيل حفل رامي صبري


وكتب رامي على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: تضامنًا مع شعب فلسطين الحبيبه، تم تأجيل حفلة ليالي بالاردن و الذى كان من المقرر تاريخها ٢٠/١٠/٢٠٢٣.

 

تأجيل حفل أحمد سعد وروبي

كما قررت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبى، والذى كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الجاري، بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك فى ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التى تشهدها المنطقة مؤخرا، ففى خضم هذه الأحداث تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف فيما بين الشعوب وبعضها.

ومن المقرر الإعلان عن موعد الحفل عقب تحديده مباشرة، حيث نفذت تذاكر الحفل الكبير بمجرد الإعلان عنه، ويقدم أحمد سعد وروبى خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية.

 

تأجيل حفل غالية بن على فى تونس

وأيضا أجلت المطربة غالية بن على  حفلها المنتظر، والذى كان من المفترض أن تحيه يوم 8 من شهر أكتوبر الجاري لأجل غير مسمي بسبب الأحداث الجارية فى فلسطين.

 

الجمهور يطالب كاظم الساهر بتاجيل حفلته

وطالب عدد كبير من جمهور القيصر كاظم الساهر مطربهم المفضل بتأجيل حفله المنتظر بالرياض خلال الفترة القادمة، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

حيث حرص عدد كبير من جمهور كاظم الساهر التعليق على إحياءه الحفل من خلال موقع التدوينات القصيرة X، مطالبين بتأجيل الحفل حتى تهدأ الأوضاع هناك.

تأجيل حفل رامي صبري حفل رامي صبري حفل أحمد سعد وروبي حفل غالية بن على فى تونس

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