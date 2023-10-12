تعرف على آخر موعد للتسجيل بالمقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول بعين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، فتح باب تسجيل المقررات الدراسية لطلاب لائحة الساعات المعتمدة بكلية الآداب جامعة عين شمس عبر موقع UMS للفصل الدراسى الأول للعام الأكاديمي 2023/2024.

آخر موعد لغلق باب تسجيل المقررات الدراسية

وأشارت كلية الآداب جامعة عين شمس، إلى أن اخر موعد لغلق باب تسجيل المقررات الدراسية لطلاب لائحة الساعات المعتمدة بكلية الآداب جامعة عين شمس عبر موقع UMS للفصل الدراسى الأول يوم الاثنين الموافق 16 اكتوبر 2023.

وأوضحت كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الدفع يكون من خلال موقع UMS عن طريق فوري فقط.

وكان قد نظم قسم اللغة العبرية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس، ندوة تثقيفية بعنوان "حرب أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية" تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة حنان كامل متولي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتورة سامية جمعة رئيس قسم اللغة العبرية، وحاضر فيها كلًا من الدكتور محمد عبود مدرس الأدب العبري الحديث والمعاصر بقسم اللغة العبرية، والأستاذ الدكتور عمرو علام وكيل كلية الآداب جامعة المنوفية، وأستاذ الأدب العبري الحديث والمعاصر.

افتتحت الندوة بشدو الحضور للنشيد الوطني بحناجر تستلهم الروح الوطنية والعزة في ذكرى النصر.

بدأت الندوة بعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي ترجمها الدكتور محمد عبود، وتعكس بطولات الجنود المصريين في حرب أكتوبر على لسان القادة والضباط والجنود الإسرائيليين، وتبين حجم الانتصار المصري في الوثائق المرئية والمسموعة.