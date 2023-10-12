فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك



يمتلك الثوم راحة قوية ولكن لديه خصائص صحية أقوي وتصبح فوائد الثوم أكثر فعالية عند تناول الثوم علي الريق ، و تتضمن فوائد الثوم علي الريق التحكم في ضغط الدم، تعزيز الجهاز المناعي، التخلص من السموم، تحقيق الإستفادة للأنسجة العضلية تشمل الفوائد الأخري لتناول الثوم علي الريق منع تجلط الدم، علاج عدوي الخميرة، الحد من النوبات القلبية، دعم صحة العين، دعم صحة القلب، المساعدة في علاج الإكزيما .



لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض فوائد الثوم على الريق وفقا لموقع هيلثى …



1. يعزز الجهاز المناعي :

تناول الثوم علي الريق يحفز من خلايا الدم البيضا عن طريق زيادة الجلوتاثيون. تعتبر خلايا الدم البيضاء هي الخلايا المناعية التي توفر الحماية ضد العدوي في حين أن الجلوتاثيون مضاد قوي للأكسدة يحمي الخلايا المناعية من خطر الجذور الحرة .



2. يعالج البرد والإنفلونزا :

في دراسة تمت علي 120 فرد قلل تناول الثوم علي الريق من شدة البرد والإنفلونزا بزيادة عدد الخلايا المناعية ( الخلايا التائية، الخلايا القاتلة ) وتعزيز الجهاز المناعي يزيد الثوم من نشاط الخلايا المناعية بينما يخفض البروتينات الإلتهابية .



3. يمنع نمو المبيضات :

تناول الثوم في الصباح ساعد في تثبط نمو المبيضات وهو النوع الشائع للإصابة بعدوي الخميرة . يمنع الإليسين المركب العضوي في الثوم علي تدمير الدهون الموجودة في السطح الخارجي لعدوي الخميرة .



4. منع تسوس الأسنان :

يحتوي الثوم علي خصائص مضادة للبكتريا والبلاك الذي يتراكم علي الأسنان. يعالج الثوم إلتهابات الفم مثل إلتهاب اللثة، القلاع الفموي، إلتهاب الفم . يمكنك إستخدام الثوم علي المضادات الحيوية أو لعلاج البكتريا المقاومة .



5. علاج فيروس نقص المناعة البشرية :

في دراسة تمت علي الخلايا قام ثنائي كبريتيد الثاليوم في الثوم علي تثبيط نمو الخلايا وقتل الخلايا المناعية المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بشكل إنتقائي . كما يمنع ثنائي كبريتيد الدياليل من تكرار الفيروس عن طريق خفض إنتاج البروتينات التي تسبب في فيروس نقص المناعة البشرية .



6. علاج قرحة المعدة :

يحتوي الثوم علي تأثيرات مضادة للبكتريا ضد البكتريا الملوية البوابية وهي أكثر أنواع البكتريا شيوعاً في العالم . وقد ذكرت الدراسات بأنها السبب وراء قرحة المعدة يتفاعل الإليسين الموجود في الثوم مع البروتينات مما يؤدي إلي ثبيط المسارات المرتبطة بالإلتهابات .



7. علاج الإلتهابات المعوية التي تسببها الطفيليات :

يعالج الثوم الإلتهابات المعوية الطفيلية مثل الجيارديا، إلتهاب الدودة الشريطية . يعمل الأليسين الموجود في الثوم علي تعطيل الحركة، إمتصاص الغذاء، تكاثر الطفيليات، عن طريق منع تكوين الدهون في الطفليات كما يعزز الثوم الوظائف المناعية ويقوي ألية دفاع الجسم ضد العدوي الطفيلية عن طريق تحفيز خلايا الدم البيضاء .



8. علاج انواع السرطان المختلفة والحماية منها :

- الحماية من سرطان الدماغ :

يعمل الكبريت الموجود في الثوم علي تقليل حجم أورام الدماغ عن طريق تثبيط إنزيم الهيستوني الذي يسبب موت الخلية الورمية .



- يمنع سرطان المرئ :

يعمل كبريتيد الديليل في الثوم علي تثبيط تكوين الورم في المرئ عن طريق تعطيل إنتاج الطاقة.

تعتبرMBA وهي مادة كيميائية موجودة في الأطعمة الفطرية التي يمكن أن تسبب سرطان الكبد والمرئ .



- يمنع تطور سرطان البشرة :

تتحكم مادة كبريتيد الأليل في الثوم علي منع نمو الخلايا السرطانية في البشرة عن طريق التسبب في تلف الحمض النووي في الخلايا السرطانية .



- يحمي من سرطان الثدي :

يمنع ثنائي الكبريتيد دياليل الموجود في الثوم أورام الثدي ويشجع موت الخلايا السرطانية وتثبيط نموها .

- منع سرطان الرئة :

يعمل ثنائي كلوريد الكالسيوم في الثوم والذي يتفاعل مع عقار كيميائي سيسبلاتين علي منع ورم الرئة وينشط كلوريد الكالسيوم المسارات التي تسبب موت الخلايا الورمية ويمنع نمو الخلايا.



- يوقف سرطان المعدة :

يحتوي الثوم علي مادة كيميائية توقف نمو الخلايا السرطانية في المعدة من خلال تنشيط انزيمات البروتينات.



- .يبطئ تطور سرطان الكبد :

تقوم مركبات الكبريت في الثوم بمنع نمو الخلايا السرطانية في الكبد وتنشيط البروتينات التي توقف نمو الخلايا السرطانية وتسبب الموت .



- وقف تقدم سرطان القولون :

يقوم ثنائي كبريتيد الدياليل في الثوم علي قمع نمو سرطان القولون عن طريق وقف إنتشار الخلايا السرطانية وزيادة موت الخلايا المسرطنة .



- منع سرطان المثانة :

يمنع الثوم ورم المثانة من خلال تحفيز الخلايا المناعية والتخلص من السموم في المواد المسرطنة من الفئران. يزيد الثوم من نشاط الخلايا الليمفاوية التي تهاجم الخلايا السرطانية. يزيد الثوم السموم المسرطنة عن طريق تفاعل إنزيم مضادات الأكسدة .



- يوقف نمو سرطان البروستاتا :

تعمل مادة S-allylcysteine نمو الخلايا السرطانية في البروستاتا عن طريق تنشيط E-cadherin وهو المادة التي توقف الورم. في مرضي السرطان يرتبط المستوي المنخفض من E-cadherin بالتخلص من عدد كبير من الخلايا السرطانية .



9. علاج مشاكل الجلد والبشرة :



- علاج الحساسية :

تناول الثوم علي الريق يقمع تفاعلات الحساسية. وتعمل مادة أسيتات الإيثيل الموجودة في الثوم علي قمع بروتين المناعة FceRI الذي يرتبط مع إطلاق عوامل إلتهابية أثناء استجابات الحساسية. يمنع الثوم الإلتهابات أثناء تفاعلات الحساسية عن طريق إطلاق الهيستامين .



- الحماية من أشعة الشمس :

يحمي الثوم الجلد من الأشعة فوق البنفسجية عن طريق تحفيز الخلايا المناعية في الدراسات البشرية . عندما تتعرض البشرة للأشعة فوق البنفسجية يتغير حمض الأوركانيك في الجلد، مما يسبب قمع الجهاز المناعي ويقلل من تثبيط الخلايا المناعية عن طريق خفض تركيز حمض اليوريكانيك .



- الحماية من الشيخوخة :

يعمل الثوم علي تجديد خلايا البشرة فهي يمتلك أثار مضادة للشيخوخة فهو يزيد من عدد الخلايا الجديدة.