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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تنشر صور مقر الوزارة الجديد داخل العاصمة الإدارية| شاهد

صو مبنى وزارة التعليم
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة

نشرت وزارة التعليم العالي صور مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة

والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية، حيث أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا تفخر به الدولة المصرية، وتدعم أهداف الدولة نحو تحقيق حوكمة الإدارة بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم تجهيز المقر الجديد من حيث فرش الغرف المكتبية سواء لقيادات الوزارة جميعا او لموظفي القطاعات المختلفة للوزارة، ووضع الأثاث والمكاتب الجديدة وترتيبها، وأماكن الإدارات المركزية والإدارات الفرعية والقطاعات داخل مقر الوزارة الجديد بالعاصمة.

وتم تغذية جميع مكاتب المقر الجديد بالوزارة باجهزة الحاسب الآلي والشاشات، حيث تم تجهيز المقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية ببنيته تحتية تكنولوجية من شبكات انترنت وفايبر، وذلك في اطار الرقمنة الجديدة للعمل داخل الحي الحكومي للوزارات.

صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة9
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة9
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة8
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة8
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة7
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة7
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة6
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة6
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة5
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة5
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة4
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة4
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة3
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة3
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة2
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة2
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة1
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة1
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة
صو مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة
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