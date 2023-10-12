التعليم العالي تنشر صور مقر الوزارة الجديد داخل العاصمة الإدارية| شاهد

نشرت وزارة التعليم العالي صور مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة

والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية، حيث أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا تفخر به الدولة المصرية، وتدعم أهداف الدولة نحو تحقيق حوكمة الإدارة بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم تجهيز المقر الجديد من حيث فرش الغرف المكتبية سواء لقيادات الوزارة جميعا او لموظفي القطاعات المختلفة للوزارة، ووضع الأثاث والمكاتب الجديدة وترتيبها، وأماكن الإدارات المركزية والإدارات الفرعية والقطاعات داخل مقر الوزارة الجديد بالعاصمة.

وتم تغذية جميع مكاتب المقر الجديد بالوزارة باجهزة الحاسب الآلي والشاشات، حيث تم تجهيز المقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية ببنيته تحتية تكنولوجية من شبكات انترنت وفايبر، وذلك في اطار الرقمنة الجديدة للعمل داخل الحي الحكومي للوزارات.