هترجع ساعتك 60 دقيقة .. متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي ؟

يسعى العديد من المواطنين لمعرفة الموعد الرسمي لـ إلغاء التوقيت الصيفي وعودة العمل بالتوقيت الشتوي، وذلك بعد انتهاء فصل الصيف رسميا وبداية فصل الخريف.



استمرار العمل بالتوقيت الصيفي



ووفقا لقرار الحكومة سيتم العمل بالتوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 ، وعليه هناك أيام قليلة تفصلنا عن بدء التوقيت الشتوي في مصر.



وتم العمل بالتوقيت الصيفي خلال الشهور الماضية حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة، وينتظر الكثير من المواطنين، انتهاء تطبيقه لبدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر.



موعد تطبيق التوقيت الشتوي



ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي فى آخر خميس من شهر أكتوبر ، وعليه يتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي

وتهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.

متي يتم تطبيق التوقيت الشتوي



بمجرد انتهاء التوقيت الصيفي سيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي فى 26 أكتوبر الجاري، وذلك في الساعة 23:59، وعليه سيتم بتأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023 .

تطبيق التوقيت الشتوي للمحال التجارية

وبدأت الحكومة تطبيق قرار عودة التوقيت الشتوي و الغاء العمل بالمواعيد الصيفية وعودة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي حيث سيتم الغلق فى العاشرة مساءا ماعدا يومي الجمعة والخميس والاعياد الرسمية فى الحادية عشر .

المواعيد الشتوية للمحال التجارية

- مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات ، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً

- يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.

- مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 1 صباحا

- يتم استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة) .