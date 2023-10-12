عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق سراح الأسري.. الاتحاد الأوروبي: حق قطاع غزة في الوصول للغذاء والماء والدواء

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مرة أخرى إلى حق قطاع غزة في الوصول إلى الغذاء والماء والأدوية، وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، خلال مؤتمر صحفي: “الاتحاد الأوروبي يعمل مع شركاء دوليين للتأكد من إطلاق سراح الأسري في أقرب وقت ممكن”.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء العنف.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، إن إدارة بايدن تركز على وضع الأسري الأمريكيين، وخيارات الممرات الإنسانية والمناطق الآمنة.

بيان عاجل من بايدن بشأن الأسرى الأمريكان رهن حماس.. ورسالة تحذير لإيران

أول تحرّك بشأن الأسرى | القسام تفرج عن مستوطِنة إسرائيلية وطفليها

وحسب شبكة “سي إن إن”، قال فاينر، إن “الأمريكيين الأسرى لدى حماس كرهائن لا يزالون يمثلون أولوية رئيسية، رغم أنه رفض مشاركة أي معلومات جديدة حول عدد الرهائن أو وضعهم”.

وقال فاينر إن الولايات المتحدة أرسلت خبراء إلى المنطقة للتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين وتقديم المشورة لهم بشأن جهود استعادة الرهائن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

موضوعات متعلقة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال إلي 1417 شهيدا و6268 مصابا

استمرار الإجرام.. الاحتلال الإسرئيلي يتوعد بإنهاء حياة الأبرياء في غزة

بيان عاجل من أمريكا بشأن أسراها لدي المقاومة الفلسطينية

“وزير دفاعها أحمق”.. ترامب يسخر من إسرائيل

على عكس التوقعات.. التضخم في الولايات المتحدة يستقر عند 3.7%

الصليب الأحمر: معبر رفح مع مصر الخيار الرئيسي لإقامة ممر إنساني لغزة

الصليب الأحمر: نستعد للأسوأ إذا اجتاح الجيش الإسرائيلي قطاع غزة برا

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ عام 1982 .. إسرائيل تتخذ قرارا غير مسبوق

لحظة وصول الرئيس السيسي لمقر حفل تخرج طلاب الأكاديمية العسكرية

تكليف للاعبين| قرار عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

100 يوم صحة: تقديم 274 ألفا و618 خدمة بجميع التخصصات في 24 ساعة

ترامب يمتدح حماس .. والبيت الأبيض ينفجر غضبا

50 سنة نصر أكتوبر.. الرئيس يشهد حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية| بث مباشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطال غريب.. سمر يسري تستعرض رشاقتها | شاهد

تركيزك قليل وحياتك متلخبطة.. 5 عادات صباحية تغير حياتك للأفضل

لوك مختلف.. إلهام شاهين تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

الجمهور يبحث| هل خضع أحمد رزق لعملية تجميل؟.. فقد وزنه وبقي شباب

فيديو

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ