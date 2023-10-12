إطلاق سراح الأسري.. الاتحاد الأوروبي: حق قطاع غزة في الوصول للغذاء والماء والدواء

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مرة أخرى إلى حق قطاع غزة في الوصول إلى الغذاء والماء والأدوية، وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، خلال مؤتمر صحفي: “الاتحاد الأوروبي يعمل مع شركاء دوليين للتأكد من إطلاق سراح الأسري في أقرب وقت ممكن”.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء العنف.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، إن إدارة بايدن تركز على وضع الأسري الأمريكيين، وخيارات الممرات الإنسانية والمناطق الآمنة.

وحسب شبكة “سي إن إن”، قال فاينر، إن “الأمريكيين الأسرى لدى حماس كرهائن لا يزالون يمثلون أولوية رئيسية، رغم أنه رفض مشاركة أي معلومات جديدة حول عدد الرهائن أو وضعهم”.

وقال فاينر إن الولايات المتحدة أرسلت خبراء إلى المنطقة للتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين وتقديم المشورة لهم بشأن جهود استعادة الرهائن.