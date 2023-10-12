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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

100 بريطاني يسافرون من المملكة المتحدة للانضمام لجهود جنود الاحتلال في إبادة غزة

صدى البلد

أشارت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، أنه يعتقد أن ما لا يقل عن 100 شخص سافروا من المملكة المتحدة إلى إسرائيل للخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لشن غزو بري على قطاع غزة، بعد ستة أيام من تعرضها للطوفان الذي اجتاحها منذ أكثر من نصف قرن، طوفان الأقصى. 

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بتجنيد رقم قياسي بلغ 360 ألف جندي احتياطي من جميع أنحاء إسرائيل والعالم، ويتحرك العديد منهم نحو الحدود مع غزة.

 

واصلت إسرائيل حصارها الشامل لغزة على الرغم من تحذير الأمم المتحدة من أن "المستشفيات ستصبح مشارح" بدون كهرباء.

وفي الوقت نفسه، يواجه السكان في قطاع غزة حالة من عدم اليقين بعد نفاد الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. وبدون الطاقة، تكون الاتصالات محدودة والمعلومات نادرة.

أجرت مصر محادثات مكثفة مع إسرائيل والولايات المتحدة في محاولة للسماح بإيصال المساعدات عبر معبر رفح.

عرض ريشي سوناك دعم المملكة المتحدة لإبقاء المعبر الحدودي مفتوحًا لأسباب إنسانية وقنصلية، بما في ذلك للمواطنين البريطانيين.

قالت وزارة الصحة إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة أدت إلى مقتل 447 طفلا و248 امرأة. وأضافت أن العدد الإجمالي للقتلى في غزة بعد نحو أسبوع من الغارات الجوية بلغ الآن 1417 قتيلا. ويقدر عدد الجرحى بـ 6238 منذ يوم السبت.

إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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