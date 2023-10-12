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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوروبا تجبر شركات التواصل الاجتماعي على إزالة المحتوى الداعم لطوفان الأقصى| تفاصيل

صدى البلد

تجبر بريطانيا وأوروبا منصات التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتوى الذي يصنفوه بمعاييرهم أنه معاد للسامية أو عنيف بعد هجمات طوفان الأقصى التي زلزلت الاحتلال الإسرائيلي.

 

استعانت ميشيل دونيلان، وزيرة التكنولوجيا، بمواقع أكس/تويتر وميتا وجوجل وتيك توك وسناب شات لمطالبتها بالتصرف بسرعة لإزالة المحتوى، الذي يتضمن مقاطع فيديو للأحداث.

 

كتب تييري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي، إلى إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، اللذين يديران أكس وميتا على التوالي، يدعوهما إلى التحرك أو مواجهة الغرامات. 

 

ردت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة أكس، التي قالت إن المنصة أزالت مئات الحسابات التابعة لحماس، وغيرت سياساتها بشأن المحتوى الضار لتقييد المزيد من المنشورات واستجابت لـ 80 طلب إزالة في الاتحاد الأوروبي.

 

أصبح كلا السياسيين الآن مسلحين بقوانين جديدة تتضمن غرامات وعقوبات جنائية لمنحهما النفوذ في المطالبة بتغييرات في المنصات. 

 

قالت ميشيل دونيلان، وزيرة التكنولوجيا: أجريت اليوم محادثة عملية مع المنصات حول كيف يمكنهم ويجب عليهم فعل المزيد لمنع مؤيدي فلسطين من نشر محتواهم التي وصفتها بأنها معاداة للسامية، لقد طلبت منهم متابعة وتفصيل خططهم المكتوبة.

 

رد ماسك وقال إن سياسة المنصة هي أن "كل شيء كان مفتوح المصدر وشفافًا، وهو نهج أعلم أن الاتحاد الأوروبي يدعمه". 

 

قال متحدث باسم ميتا: بعد طوفان الأقصي يوم السبت، أنشأنا بسرعة مركز عمليات خاصة مزودًا بخبراء، بما في ذلك المتحدثون بالعبرية والعربية بطلاقة، لمراقبة هذا الوضع سريع التطور والاستجابة له عن كثب.

بريطانيا وأوروبا منصات التواصل الاجتماعى طوفان الأقصى

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