الصحة العالمية: الإخلاء الجماعي لسكان قطاع غزة إلى الجنوب سيكون كارثيا

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، اليوم الجمعة، إن الإخلاء الجماعي لسكان قطاع غزة إلى جنوب القطاع سيكون كارثيا.

وقالت وكالة الأونروا، اليوم الجمعة، إنها ستنقل مركز عملياتها وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، وذلك بعد التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء القطاع ومغادرة السكان.

وأضافت الأونروا في بيان لها تشرته عبر صفحتها على منصة إكس، أنها تحث الاحتلال الإسرائيلي على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الوكالة.

وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.