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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. حماس تدعو إلى النفير العام في فلسطين ولبنان من أجل غزة

حماس
حماس

دعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الجمعة، إلى النفير العام في لبنان والمخيمات الفلسطينية دعمًا لـ قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد الدعوات الإسرائيلية إلى سكان قطاع غزة بإخلاء شمال القطاع من السكان والذهاب إلى الجزء الجنوبي منه تمهيدا لعمل عسكري كبير.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرً لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة".

وأضاف: "لن يسمح بالعودة الى مدينة غزة الّا بعد صدور بيانًا يسمح ذلك.. ممنوع الاقتراب إلى منطقة السياج"، مضيفًا: "يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم، وأبعدوا أنفسكم عن مخربي حماس الذين يستخدمونكم دروعًا بشرية".

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