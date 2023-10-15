عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة دعم للقضية الفلسطينية.. أحمد حسن كوكا ينتقد ويهاجم الاعلام الغربي

صدى البلد

هاجم أحمد حسن كوكا نجم نادي تركيا الإعلام  الغربي في رسالة دعمه للقضية الفلسطينية عبر صفحتة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب كوكا:"انتقلت إلى أوروبا منذ 11 عامًا، ولهذا السبب لدي متابعين وأصدقاء من غير العرب، لذا فإن هذا المنشور وقصصي التي أشاركها عن فلسطين مخصصة لكم. أنا وأصدقائي العرب نعرف جيداً ما كان يحدث منذ عقود. استولت إسرائيل على أرض فلسطين، وقتلت الآلاف من الأشخاص، ودمرت كل شيء وفلسطين بعد سنوات عديدة من محاولتها القتال حتى بالأسلحة الصغيرة التي بحوزتهم، ووصفتهم وسائل الإعلام الغربية بالإرهابيين!! قالت وسائل الإعلام الغربية إنهم قطعوا رؤوس 40 طفلاً، لكن لم تكن هناك صور أو مقاطع فيديو تثبت ذلك، لذا فهذه قصة كاذبة أخرى. أنا ضد أي شخص يقتل مدنيين أو أبرياء! لكن الإرهابيين الحقيقيين هنا هم الذين يقصفون البلاد كلها، 2 مليون نسمة 40% منهم أطفال، يقطعون الماء والكهرباء والغذاء والوقود ويستخدمون الغازات المحرمة دوليا ويقولون إنهم يقاتلون الإنسان والحيوان!!! كما نشر بعض المشاهير صورا لغزة وقالوا أقف مع إسرائيل! يمكنك أن تقف مع من تريد، لكن لا تكن أحمقاً لتنشر المأساة في غزة كما هي في إسرائيل. أعتقد أنه إذا كان لديك قطعة صغيرة جدًا من القلب، فسوف تشعر بالحزن الشديد والمتضرر من الداخل بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين هذه الأيام. أتمنى عندما تكون في موقع اتخاذ القرار أو تجد نفسك في محادثة حول هذا الأمر، أن تعرف الحقيقة. لقد نسيت تقريبًا أن أخبركم أن منصات التواصل الاجتماعي تحظر الحسابات التي تجرؤ على إظهار الحقيقة حول هذه الفظائع. من يهتم إذا واجهنا عواقب محاولتنا أن نكون صوتهم خارج الخندق. 🇵🇸🙏🏽 #فلسطين #غزة_تحت_القصف".

احمد حسن كوكا الإعلام الغربى فيس بوك إسرائيل فلسطين وسائل الإعلام الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية كسرها السرطان ومات زوجها غدرا

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

أمطار في 9 محافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

بسبب الديون.. شوبير يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من الكونفدرالية

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

440 جنيها | تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

ضربة جديد للمنتفعين.. قرار حكومي جديد لخفض أسعار السكر.. تفاصيل

أسهم تل أبيب تنخفض مع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة أسبوعه الثاني

طوفان الأقصي.. الاقتصاد الإسرائيلي يواجه أزمات غير مسبوقة.. تفاصيل

نعزز قواتنا على كل جبهات القتال.. بوتين يعلن فشل الهجوم المضاد الأوكراني تماما

مجمع البحوث الإسلامية يثمن الموقف المصري بالتمسك في سرعة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

صحيفة عبرية: الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لإغلاق مكتب حماس في قطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو وصل 65 جنيها| بشرى سارة للمواطن عن الأسعار.. والسر في المبادرة

بهياكل عظمية وحيوانات مفترسة في البر والبحر.. تعرف على الشاطئ الملقب بنهاية العالم

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

فيديو

شقيق وشقيقة محمد صلاح يردون على انتقاد فخر العرب لموقفه من فلسطين.. فيديوجراف

جدتها تفجر مفاجأة.. سر حلاقة شعر لينا أحمد الفيشاوي زيرو

الذهب يتهاوى .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

«شافت الموت».. فاتن الحلو في العناية المركزة وابن شقيقتها يطلب الدعاء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ