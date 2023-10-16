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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مستجدات مهمة عن منصة جامعة حلوان للكتاب الإلكتروني

صدى البلد

قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم بعمل جولة تفقدية لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وتفقد أحوال الطلاب وقام بجولة ميدانية للاطمئنان على انتظام العملية الدراسية وكان في استقباله الدكتور اسامه امام عميد الكلية.

وخلال الزيارة عقد رئيس جامعة حلوان، اجتماع للوقوف على آخر مستجدات منصة جامعة حلوان للكتاب الإلكتروني، بحضور  الدكتور اسامة امام عميد الكلية، الدكتور عمرو السيد المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ومدير مركز الحساب العلمي.

وتم مناقشة خطوات التحول الرقمي بجامعة حلوان والمعوقات التي تواجه جامعة حلوان، مؤكدا أن الجامعة شهدت طفرة كبيرة فى نقل البيانات على نظام " ابن الهيثم" فى فترة وجيزة.

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وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة استحداث نظام مطور باحدث الامكانيات يؤدى الى سرعة فى الأداء ويتضمن لغة برمجة حديثة تكون صالحة لاى نظام بعد ذلك وهذا يتطلب بنية تحتية قوية ، لذا يجب الاهتمام بتجهيز مجموعة مدربة ذات كفاءة للدعم الفنى،وحث على إزالة أي تحديات أو معوقات تعوق إدخال بيانات الطلاب.

كما استعرض الدكتور اسامة امام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي منصة جامعة حلوان للكتاب الالكتروني وابدى الدكتور السيد قنديل توجيهاته بمراجعة نسبة الاقتباس للكتاب الجامعي لضمان أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا الطلاب .

وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أنه تم النشر على المنصة طبقا  للمواصفات وتم حتى الآن رفع ٢٨٦٠ كتاب وتسجيل ١٣٥٣ من أعضاء هيئة التدريس لديهم كتب فعلية داخل المنصة.

وتطرق الى توضيح اللوائح وكذلك كيفية اظهار الكتب لكل طالب وفقا لتخصصه حسب النظام الفصلي أو الساعات المعتمدة.

حضر الاجتماع محمد ناصر أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم الأمناء المساعدين، طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

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